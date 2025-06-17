Son seçim anketi ortaya çıktı! ORC Araştırma İstanbul ve Ankara'daki sonuçları açıkladı

Son seçim anketi yayımlandı. ORC Araştırma tarafından yapılan anket çalışmasında katılımcılara Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? diye sorulurken, ortaya çıkan sonuçlar dikkat çekti. 12-16 Haziran tarihlerinde İstanbul'da 2 bin 850, Ankara'da ise bin 955 katılımcıyla yüz yüze yapılan Siyasi Eğilimler Araştırması adıyla yayımlanan anket çalışmasında partilerin oy oranları ortaya konuldu.

İSTANBUL'DA YÜZDE 3,4 PUANLIK FARK

İstanbul'da CHP yüzde 33,6 çıkarken, AK Parti'nin oy oranı yüzde 30,2 oldu. İstanbul'da 3. sırada yer alan DEM Parti yüzde 7,2 alırken, MHP yüzde 5,5'lik oy oranı aldı. Ankette Zafer Partisi yüzde 4,4, Yeniden Refah yüzde 3,4, İYİ Parti ise yüzde 3,2 oy oranıyla yer aldı.

ANKARA'DA MHP ÜÇÜNCÜ PARTİ

Ankara'da ise CHP'nin oy oranı yüzde 34,6 çıkarken, AK Parti yüzde 31,1 ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'da yüzde 7,2 ile MHP üçüncü sırada, yüzde 4,4 ile Zafer Partisi dördüncü sırada yer aldı.



Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır