HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son seçim anketi ortaya çıktı! ORC Araştırma İstanbul ve Ankara'daki sonuçları açıkladı

ORC Araştırma'dan son seçim anketi geldi. İstanbul ve Ankara'da vatandaşlara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu. İki büyükşehirde ilk sıradaki 3 puanlık fark olması dikkat çekti.

Son seçim anketi ortaya çıktı! ORC Araştırma İstanbul ve Ankara'daki sonuçları açıkladı

Son seçim anketi yayımlandı. ORC Araştırma tarafından yapılan anket çalışmasında katılımcılara Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? diye sorulurken, ortaya çıkan sonuçlar dikkat çekti. 12-16 Haziran tarihlerinde İstanbul'da 2 bin 850, Ankara'da ise bin 955 katılımcıyla yüz yüze yapılan Siyasi Eğilimler Araştırması adıyla yayımlanan anket çalışmasında partilerin oy oranları ortaya konuldu.

İSTANBUL'DA YÜZDE 3,4 PUANLIK FARK

İstanbul'da CHP yüzde 33,6 çıkarken, AK Parti'nin oy oranı yüzde 30,2 oldu. İstanbul'da 3. sırada yer alan DEM Parti yüzde 7,2 alırken, MHP yüzde 5,5'lik oy oranı aldı. Ankette Zafer Partisi yüzde 4,4, Yeniden Refah yüzde 3,4, İYİ Parti ise yüzde 3,2 oy oranıyla yer aldı.

ist1

ANKARA'DA MHP ÜÇÜNCÜ PARTİ

Ankara'da ise CHP'nin oy oranı yüzde 34,6 çıkarken, AK Parti yüzde 31,1 ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'da yüzde 7,2 ile MHP üçüncü sırada, yüzde 4,4 ile Zafer Partisi dördüncü sırada yer aldı.

ank1
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
150 dönümde ekili buğday küle döndü150 dönümde ekili buğday küle döndü
Niksar’da evin balkonu çöktü, 1 kişi yaralandıNiksar’da evin balkonu çöktü, 1 kişi yaralandı

Anahtar Kelimeler:
seçim Ankara İstanbul anket
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Boşandılar' iddiası yayıldı! Sinem Kobal herkesi böyle susturdu

'Boşandılar' iddiası yayıldı! Sinem Kobal herkesi böyle susturdu

Victor Osimhen için Al Hilal'den resmi açıklama geldi!

Victor Osimhen için Al Hilal'den resmi açıklama geldi!

İsrail İran savaşında yeni cephe! Perde arkasında onlar var! Birim: 8200

İsrail İran savaşında yeni cephe! Perde arkasında onlar var! Birim: 8200

Mahkeme Ümit Özdağ için kararını verdi

Mahkeme Ümit Özdağ için kararını verdi

Gaziosmanpaşa tartışması sürüyor! CHP lideri Özgür Özel: "Gaziosmanpaşa'yı aldık diyorlar, almadınız yamyam gibi gidip çöktünüz"

Gaziosmanpaşa tartışması sürüyor! CHP lideri Özgür Özel: "Gaziosmanpaşa'yı aldık diyorlar, almadınız yamyam gibi gidip çöktünüz"

1000 vaka ve 50'ye yakın ölüme neden oldu!

1000 vaka ve 50'ye yakın ölüme neden oldu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.