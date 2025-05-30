Son seçim anketi yayınlandı! CHP ile AK Parti arasında dikkat çeken fark... Bir ayda yüzde 1,5'lik düşüş yaşadılar

Türkiye siyaseti son dönemlerin en hareketli zamanlarını yaşıyor. İktidar ile muhalefet arasındaki gerilim sürerken her iki kesimden de sert eleştiriler ve açıklamalar gelmeye devam ediyor. Muhalefetin başlattığı erken seçim çağrıları da her gün yüksek sesle tekrarlanıyor.

ANKETLER TAKİP EDİLİYOR

Öte yandan Terörsüz Türkiye süreci ve belediyelerdeki yolsuzluk iddiaları da gündemin en üst sıralarındaki yerini koruyor. Hal böyle olunca seçim anketleri de vatandaşlar tarafından dikkatlice takip ediliyor.

SON SEÇİM ANKETİNDE DİKKAT ÇEKEN SONUÇ

Yöneylem Araştırma son anket çalışmasını kamuoyu ile paylaştı. Yapılan araştırmada katılımcılara, "Bu Pazar milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. 19-22 Mayıs tarihleri arasında 2 bin 4 kişiyle yapılan çalışmada dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

ANKETTE CHP BİRİNCİ PARTİ

Yapılan ankette CHP yüzde 30,8 oy oranıyla birinci parti konumunda. AK Parti'nin oy oranı ise yüzde 26,1 oldu. DEM Parti yüzde 7,6 ile üçüncü parti konumunda. MHP ise yüzde 6,7 oy oranına sahip oldu. Kararsızlar yüzde 10,3 olurken, 'oy kullanmam' diyenlerin oranları yüzde 5,3 oldu.

CHP İLE AK PARTİ ARASINDAKİ FARK YÜZDE 5,5

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise CHP'nin oy oranı yüzde 36,5, AK Parti'nin oy oranı da yüzde 31 oldu. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra iki parti arasındaki fark 5,5 olarak ölçüldü. DEM Parti yüzde 9 olurken, MHP de yüzde 8 oy oranına sahip oldu.

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra diğer partiler şöyle sıralandı:



İYİ Parti yüzde 3,9

Zafer Partisi yüzde 3,6

YRP yüzde 3,2

TİP yüzde 1,3

Diğer yüzde 3,5

AK PARTİ'DE DÜŞÜŞ VAR

Öte yandan Yönelem Araştırma'nın nisan ayı anketinde AK Parti'nin oyu yüzde 32,5 olarak ölçülmüştü. Mayıs ayındaki araştırmada AK Parti'de yüzde 1,5'lik bir düşüş gözlemlendi. CHP'de ise bir önceki ankete göre yüzde 0,4'lük bir artış gözlemlendi.