Son seçim anketinde dengeler değişti! 1 ayda tablo tersine döndü: AK Parti ve CHP'nin oy oranları dikkat çekti

ASAL Araştırma’nın Mart 2026 tarihli seçim anketi yayımlandı. “Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlarla ortaya çıkan tablo dikkat çekti.

ZİRVEDE YER DEĞİŞİKLİĞİ

Araştırmaya göre, kararsız seçmenler dağıtıldıktan ilk sırada yüzde 34,6 ile AK Parti yer aldı. AK Parti'yi yüzde 32,0 ile CHP takip etti. İki parti arasındaki farkın 2,6 puan olduğu görüldü.

Şubat 2026 tarihli ankette ise kararsızlar dağıtıldıktan sonra CHP yüzde 33,2 ile birinci sırada yer alırken AK Parti yüzde 32,0 ile takip etmişti.

DEM, MHP VE İYİ PARTİ PEŞ PEŞE

Ankette üçüncü sırada yüzde 8,9 ile DEM Parti bulunurken, MHP yüzde 8,2 ile dördüncü sırada yer aldı. İYİ Parti’nin oy oranı ise yüzde 4,8 olarak ölçüldü.

Araştırmada yer alan diğer partilerin oy dağılımı ise şu şekilde sıralandı:

Zafer Partisi: %3,1

Yeniden Refah Partisi: %2,8

Anahtar Parti: %2,7

TİP: %1,0

Diğer: %1,9

ASAL Araştırma'nın “Türkiye Siyasi Gündem Mart 2026 Araştırması” kapsamında çalışma, 9–16 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Türkiye genelinde NUTS-2 sistemine göre belirlenen 26 ilde, 18 yaş ve üzeri toplam 2.000 kişiyle görüşüldü.