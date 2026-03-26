Son seçim anketinde dengeler değişti! 1 ayda tablo tersine döndü: AK Parti ve CHP'nin oy oranları dikkat çekti

Mart ayına ait son seçim anketinde kulisleri hareketlendirecek detaylar yer aldı. Bir önceki aya göre AK Parti ile CHP'nin sıralaması değişirken iki parti arasındaki yeni puan farkı da dikkat çekti. İşte Mart 2026 seçim anketindeki çarpıcı tablo!

Mehmet Hazar Gönüllü

ASAL Araştırma’nın Mart 2026 tarihli seçim anketi yayımlandı. “Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlarla ortaya çıkan tablo dikkat çekti.

ZİRVEDE YER DEĞİŞİKLİĞİ

Araştırmaya göre, kararsız seçmenler dağıtıldıktan ilk sırada yüzde 34,6 ile AK Parti yer aldı. AK Parti'yi yüzde 32,0 ile CHP takip etti. İki parti arasındaki farkın 2,6 puan olduğu görüldü.

Şubat 2026 tarihli ankette ise kararsızlar dağıtıldıktan sonra CHP yüzde 33,2 ile birinci sırada yer alırken AK Parti yüzde 32,0 ile takip etmişti.

DEM, MHP VE İYİ PARTİ PEŞ PEŞE

Ankette üçüncü sırada yüzde 8,9 ile DEM Parti bulunurken, MHP yüzde 8,2 ile dördüncü sırada yer aldı. İYİ Parti’nin oy oranı ise yüzde 4,8 olarak ölçüldü.

Araştırmada yer alan diğer partilerin oy dağılımı ise şu şekilde sıralandı:

  • Zafer Partisi: %3,1
  • Yeniden Refah Partisi: %2,8
  • Anahtar Parti: %2,7
  • TİP: %1,0
  • Diğer: %1,9

ASAL Araştırma'nın “Türkiye Siyasi Gündem Mart 2026 Araştırması” kapsamında çalışma, 9–16 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Türkiye genelinde NUTS-2 sistemine göre belirlenen 26 ilde, 18 yaş ve üzeri toplam 2.000 kişiyle görüşüldü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika | MSB duyurdu: Irak'taki Türk askeri tahliye edildi! Son dakika | MSB duyurdu: Irak'taki Türk askeri tahliye edildi!
İstanbul’da kaçak içki operasyonuİstanbul’da kaçak içki operasyonu

En Çok Okunan Haberler
İsim vermeden o ülkeyi tehdit etti: "Sınırsız ve amansız bir saldırı altında kalacak"

İsim vermeden o ülkeyi tehdit etti: "Sınırsız ve amansız bir saldırı altında kalacak"

Osmangazi Köprüsü’nden atlayan kadının Kübra Karaaslan olduğu ortaya çıktı

Osmangazi Köprüsü’nden atlayan kadının Kübra Karaaslan olduğu ortaya çıktı

Çantasını toplamaya başladı! Galatasaray'da sezon sonu ayrılık: Geldiği gibi gidiyor

Çantasını toplamaya başladı! Galatasaray'da sezon sonu ayrılık: Geldiği gibi gidiyor

"Emeklilik hayalimdi!" Türkiye'yi terk etti! O ülkede kurduğu iş şaşırttı

"Emeklilik hayalimdi!" Türkiye'yi terk etti! O ülkede kurduğu iş şaşırttı

ABD-İran savaşı Hindistan’ı fena vurdu: Restoranlar kapandı, fabrikalar sustu, bir otel sahibi intihar etti

ABD-İran savaşı Hindistan’ı fena vurdu: Restoranlar kapandı, fabrikalar sustu, bir otel sahibi intihar etti

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

