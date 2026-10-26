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Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! 'Üçüncü blok' yarışın kaderini belirleyecek

Seçim anketleri art arda yayınlanmaya devam ediyor. Son olarak Ank-Ar eylül ayı seçim anketini yayınladı. Sonuçlar ise oldukça dikkat çekti. Zirvede AK Parti ile Yeni Parti arasındaki yarışta fark yüzde 2,9 olurken, oluşan üçüncü blok ise seçimin kaderini belirleyecek. İşte tüm detaylar...

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! 'Üçüncü blok' yarışın kaderini belirleyecek
Melih Kadir Yılmaz

Türk siyasetinde nabzın yüksek attığı bu dönemlerde anket çalışmaları da art arda yayınlanmaya devam ediyor. Gazeteci Fatih Altaylı köşesinde Ank-Ar'ın son anket çalışmasına yer verdi.

Bahsi geçen ankette katılımcılara, "Yarın genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Anketin sonuçları ise oldukça dikkat çekti.

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! Üçüncü blok yarışın kaderini belirleyecek 1

AK PARTİ İLE YENİ PARTİ ARASINDAKİ FARK YÜZDE 2,9

Kararsızlar dağıtılmadan önce AK Parti yüzde 21,9 ile zirvedeki yerini korudu. AK Parti'yi yüzde 19,7 ile Yeni Parti takip etti. Üçüncü sırada ise İYİ Parti bulunuyor. Yüzde 8,5 oy oranına sahip olan İYİ Parti, DEM Parti ve MHP'yi geride bıraktı.

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! Üçüncü blok yarışın kaderini belirleyecek 2

Yüzde 6,7 oy oranına sahip DEM Parti dördüncü, yüzde 5,4 oy oranına sahip MHP ise beşinci sırada bulunuyor. Sırasıyla; Zafer Partisi yüzde 2,6, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,5, Anahtat Parti yüzde 2,5 ve CHP yüzde 2,1 oy aldı.

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise; AK Parti yüzde 29,3, Yeni Parti yüzde 26,4 oldu. AK Parti ile Yeni Parti arasındaki fark ise yüzde 2,9 olarak kaydedildi. İYİ Parti 11,3, DEM Parti 9,0, MHP 7,2 oy oranına ulaştı.

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! Üçüncü blok yarışın kaderini belirleyecek 3

ANKETİN EN DİKKAT ÇEKEN NOKTASI KARASIZLARIN OY ORANI OLDU

Ankette göze çarpan en önemli detay ise küskün ve kararsız seçmenin toplam oy oranı oldu. Protesto oy oranı yüzde 1,7 olurken, 'oy kullanmam' diyenler yüzde 10,9 oldu. 'Kararsızım' diyenlerin yüzdesi yüzde 9,2, 'fikrim yok' diyenlerin ise oranı yüzde 3,5 oldu.

KARARSIZLARIN VE KÜSKÜN SEÇMENİN OY ORANI YÜZDE 25,3 OLDU

Protesto oy kullanan ve kararsız olan seçmenlerin oy oranı yüzde 25,3 oldu. Bu da üçüncü bir bloğu ortaya çıkardı. Seçimlerin sonucunu ise bu kesimin vereceği kararlar etkileyecek.

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Anahtar Kelimeler:
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