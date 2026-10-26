Ümit Kocasakal’dan başkan seçilir seçilmez dikkat çeken mesaj: “Dokunanın eli yanar”

İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, seçim sonrası yaptığı açıklamada Anayasa’nın ilk 4 maddesi, temel hak ve özgürlükler ile baronun yeni dönemde izleyeceği çizgiye ilişkin mesajlar verdi.

İstanbul Barosu 128'inci Olağan Genel Kurulu, Haliç Kongre Merkezi’nde yapıldı.

172 sandığın kurulduğu İstanbul Barosu Başkanlığı seçiminde saat 09.00'da başlayan oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi.

Sandıkların sayılmasının ardından seçimin resmi olmayan sonuçları açıklandı.

ÜMİT KOCASAKAL İSTANBUL BAROSU BAŞKANI SEÇİLDİ

Sonuçlara göre, Cumhuriyetçi Güç Birliği Grubu'nun adayı Ümit Kocasakal İstanbul Barosu Başkanı seçildi.

Kocasakal'ın seçimi kazanması "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Ümit Başkan", "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganlarıyla kutlandı.

"İSTANBUL BAROSU GELENEKSEL ÇİZGİSİNE DÖNMÜŞTÜR"

Kocasakal, seçimin ardından yaptığı ilk açıklamada "İstanbul Barosu geleneksel çizgisine dönmüştür. Müdafaa-i Cumhuriyet, Müdafaa-i Vatan, Müdafaa-i Hukuk, Müdafaa-i Avukat için buradayız" dedi.

Ümit Kocasakal İstanbul Barosu Başkanı seçildikten sonra 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' ve 'Ne mutlu Türk'üm diyene' sloganları eşliğinde şu mesajları verdi:

“Bir… Anayasamızın ilk 4 maddesine olumluyu olumsuzu bilmem, hiç kimse dokunamaz; dokunanın eli yanar!

İki... Bakın, iki: Victor Hugo der ki: 'Cumhuriyetin hukuku, onun onurudur.' Cumhuriyetin taşıyıcı kolonlarıyla kimse oynayamaz ve kesmeye kalkışamaz.

Üç... Şimdi bakın, üç: Bugün hak ve özgürlükler adeta karneye bağlanmış durumda. Temel hak ve hürriyetlere neredeyse erişim engeli getirilmiş durumda. Anayasa askıda. Buradan bütün egemenlere sesleniyorum: Ulu Önder'in sözüyle sesleniyorum. Ulu Önder diyor ki: 'Her alemde bir hak vardır ve hak kuvvetten üstündür.' O yüzden... O yüzden gücü elinde bulunduranlara sesleniyorum: Elinizdeki gücü hukuksuz bir şekilde kullanmayın! Hukuku eğip bükerek insanlara eziyet etmeyin! Bu hukuksuz gücün hesabı hukuki şekilde de, siyasi şekilde de bir gün sorulur.

İstanbul Barosu geleneksel çizgisine tekrar dönmüştür. Bundan böyle İstanbul Barosu...

Son bir şey söyleyeceğim... İstanbul Barosu... Şimdi bakın, çok önemli bir şey daha söylemek istiyorum. İstanbul Barosu geleneksel çizgisine dönmüştür. Bundan sonra İstanbul Barosu: Üniter yapının, ulus devletin, değiştirilemez ilk 4 maddenin gözcüsü ve sözcüsü olmaya devam edecek.

Cumhuriyetin kollayıcısı olmaya devam edecek.

Hiç kimsenin kimliğine, siyasi görüşüne bakmaksızın herkesin hakkını, hukukunu korumaya devam edecek.

Hiçbir meslektaşımızı bu anlamda ayırt etmeksizin mesleğimizin bağımsızlığı ve sorunları ve onuru bakımından bütün meslektaşlarımızla beraber hareket edeceğiz ve herkesin bu anlamda başkanı ve yönetimi olacağız.

Herkese hayırlı, uğurlu olsun. İstanbul Barosu geri döndü. Sağ olun..."

HANGİ ADAY KAÇ OY ALDI?

Ümit Kocasakal 10 bin 227 oyla başkan seçildi. Seçimde, Değişim İçin Avukatlar Grubu adayı İbrahim Özden Kaboğlu 7 bin 22, Cumhuriyet Avukatları Grubu adayı Atakan Adem Selanik 3 bin 809, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu/Önce İlke ÇAĞ Yükseliş Hareketi adayı Hasan Kılıç 3 bin 557, Avukat Hakları Grubu (AHG) adayı Osman Korkut Kanadoğlu 2 bin 543, Bağımsız Avukatlar Grubu (BAK) adayı Arife Gökkaya Dinç 1477, Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu (TÜMAG) adayı Salih Uçar 713 oy, bağımsız aday Gülbeyaz Karadeniz 515, İstanbul Avukatlar Birliği adayı Metin Uraçin ise 173 oy aldı.

9 İSİM BAŞKANLIK İÇİN YARIŞTI

Değişim İçin Avukatlar Grubu'nun adayı İbrahim Özden Kaboğlu, Cumhuriyetçi Güç Birliği İttifakı’nın adayı Ümit Kocasakal, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu ile Önce İlke ÇAG Yükseliş Hareketi’nin ortak adayı Hasan Kılıç, Avukat Hakları Grubu’nun adayı Korkut Kanadoğlu, Bağımsız Avukatlar Grubu’nun adayı Arife Gökkaya Dinç, Cumhuriyet Avukatları Grubu’nun adayı Atakan Adem Selanik, Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu’nun adayı Salih Uçar, İstanbul Avukatlar Birliği’nin adayı Metin Üraçin ve bağımsız aday Gülbeyaz Karadeniz başkanlık için yarıştı.

ÜMİT KOCASAKAL ÜÇ DÖNEM ÜST ÜSTE BARO BAŞKANLIĞI YAPMIŞTI

Prof. Dr. Ümit Kocasakal 2004-2006 döneminde İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı olarak görev yapmıştır.

2008-2010 döneminde İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunan Kocasakal, 6-7 Kasım 2010 tarihinde yapılan genel kurul ve seçim sonucunda İstanbul Barosu Başkanı olmuştur.

Üç dönem üst üste İstanbul Barosu Başkanlığı yapmış olan Kocasakal, 7 Kasım 2010 tarihinde ilk görevine başlamış, 14 Ekim 2012 tarihinde ikinci kez, 19 Ekim 2014 tarihinde ise üçüncü kez bu görevi yapmıştır.

Kocasakal 23 Ekim 2016 tarihinde yapılan baro başkanlığı seçimlerinde tekrar aday olmamıştı.