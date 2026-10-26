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Meteoroloji’den kritik sağanak uyarısı! İstanbul’da bu saatlerde etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Ege ve Batı Akdeniz başta olmak üzere birçok bölgede kuvvetli ve şiddetli sağanak uyarısında bulundu. Muğla ve Aydın'ın batısında metrekareye 75 kilograma kadar yağış düşebileceği tahmin edilirken İstanbul ve Bursa'da sağanak etkili olacak. Ege kıyılarında kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına riski de bulunuyor.

Meteoroloji’den kritik sağanak uyarısı! İstanbul’da bu saatlerde etkili olacak
Nilgün Arabacı

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, yurdun batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Muğla ve Aydın'ın batısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış beklenirken Antalya'nın batı ilçelerinde de yağışların kuvvetini artıracağı tahmin ediliyor. İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde de günün ilerleyen saatlerinde sağanak görülecek.

MUĞLA VE AYDIN İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, Muğla ve Aydın'ın batı kesimlerinde metrekareye 30 ila 75 kilogram yağış düşebileceğini bildirdi. İzmir, Denizli ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğusunda da yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor.

İzmir'de özellikle güney ve batı kesimlerinde etkili olması öngörülen yağışların, Aydın ve Denizli çevrelerinde de yer yer şiddetini artıracağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve yerel dolu gibi olumsuzluklara yol açabileceği belirtiliyor. Ulaşımda aksamalar yaşanabileceği ve kıyı kesimlerinde hortum riskinin bulunduğu ifade edilerek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Meteoroloji’den kritik sağanak uyarısı! İstanbul’da bu saatlerde etkili olacak 1

İSTANBUL VE BURSA İÇİN SAAT VERİLDİ

Marmara Bölgesi genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İstanbul ve Bursa'da yağışların akşam saatlerinden sonra etkili olacağı tahmin ediliyor. Kırklareli'nde de akşam saatlerinden itibaren sağanak görülecek.

Çanakkale'de yağışın öğle saatlerinden sonra başlaması, Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğusunda ise gece saatlerinden itibaren kuvvetlenmesi bekleniyor.

Marmara'da kuzeyli yönlerden esecek rüzgarın zaman zaman kuvvetini artıracağı öngörülüyor. Güney Ege kıyılarında ise güneyli yönlerden saatte 50 ila 70 kilometre hızla kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji’den kritik sağanak uyarısı! İstanbul’da bu saatlerde etkili olacak 2

BİRÇOK İLDE SAĞANAK KUVVETLENECEK

Batı Akdeniz ile Adana çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Antalya'nın batı ilçelerinde öğle saatlerinden sonra başlayacak yağışların yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Burdur'da akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak tahmin edilirken Adana çevresinde yağışların gece saatlerinden sonra etkisini göstermesi öngörülüyor. Hatay'da ise az bulutlu bir hava bekleniyor.

İç Anadolu Bölgesi'nde genel olarak parçalı bulutlu bir hava tahmin ediliyor. Ancak Eskişehir, Konya ve Ankara'nın batı ilçelerinde gece saatlerinden itibaren sağanak görülebilecek. Afyonkarahisar'da da gece saatlerinden itibaren yağış bekleniyor.

Bölgede en yüksek sıcaklıkların Ankara'da 22, Eskişehir ve Konya'da 21, Afyonkarahisar'da ise 19 derece olması tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den kritik sağanak uyarısı! İstanbul’da bu saatlerde etkili olacak 3

SABAH VE GECE SAATLERİNDE SİS GÖRÜLEBİLİR

Meteoroloji değerlendirmesine göre hava sıcaklıklarının batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde ise yer yer normallerin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Yurdun kuzey ve batı kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olurken diğer bölgelerde az bulutlu ve açık bir gökyüzü öngörülüyor.

Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Orta Karadeniz'de sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilecek.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu, bçlge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Aydın çevreleri ile güney ve batı kesimleri başta olmak üzere İzmir çevreleri ve Denizli'de yerel kuvvetli, Aydın’ın batısı ve Muğla’da çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve batı kesimleri başta olmak üzere il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Adana çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu, iç ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra batı ilçelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 27°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren Eskişehir ve Konya çevreleri ile Ankara'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren batı ilçeleri sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KONYA °C, 21°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 22°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 23°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 21°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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