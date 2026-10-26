Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Aday olmaz" dedi! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime yeşil ışık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir dizi ziyaret kapsamında Gaziantep'teydi. İzmir Milletvekili Mahir Polat’ın evinde kanaat önderleriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu gazetecilerin sorularını da yanıtladı. CHP liderinin açıklamalarına 'erken seçim' çıkışı damga vurdu.

"MEKKE ANLAŞMASI'NA 'EVET' DİYECEĞİZ"

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın aktardığına göre; TBMM'ye gelmesi beklenen, Mekke Anlaşması ile ilgili yasa teklifine 'evet' oyu vereceklerini bildiren Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

“Erdoğan’ın yaptığı her şey yanlıştır diye bir düşüncemiz yok. Mekke Anlaşması ile ilgili aklıma gelen ilk şey şuydu: Bu anlaşma ileride İran ile çatışmaya ortam hazırlar mı? Fakat sonra İran açıklama yaptı, Mekke Anlaşması’nın uygun olduğunu söyledi. Anlaşma geldi, gerekçeleri, açıklamaları geldi. Eleştirilerimiz var. Mekke Anlaşması’na evet oyu diyeceğiz, evet oyu kullanacağız.”

"ERKEN SEÇİM OLURSA İTİRAZ ETMEYİZ"

Kılıçdaroğlu erken seçim teklifi gelirse de itiraz etmeyeceklerini vurguladı:

"Teklif gelirse varız. Erken seçim olursa itiraz etmeyiz. 2 ay da olsa 1 ay da olsa Türkiye bir an önce demokrasi oyunundan vazgeçmeli, gerçek demokrasiyi savunan yapısına kavuşmalı. Erdoğan’ın aday olacağını nereden biliyorsunuz? Belki aday olmayacak. O günün koşullarına bakmalıyız. Ben Erdoğan’ın yeniden aday olacağını düşünmüyorum. Erdoğan buyursun, yarın derhal erken seçim yapalım, getirsin. 2028 olsa ne olur, şimdi olsa ne olur?”

"ÜLKE YANGIN YERİNDEYKEN HANGİ ERKEN SEÇİMİ YAPACAKSINIZ?" DEMİŞTİ

Perşembe günü gazete ve televizyonların temsilcileriyle bir araya geldiği buluşmada, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un erken seçim açıklamalarının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu şu yanıtı vermişti:

"Sayın Uçum'un açıklamalarını bilmiyorum, arkadaşlar bana aktardılar kısmen. Birincisi şu: Erken seçim kararını parlamento alır. Sayın Uçum'un yaptığı açıklama bir temenni olabilir, ayrıntısını Sayın Uçum'un sizlere vermesi lazım. Parlamento böyle bir karar almaya hazır mı? Hayır, hazır değil. Ülke bu haldeyken, yangın yerindeyken hangi erken seçimi yapacaksınız? Ekonomiyi görüyorsunuz, fon vurgununu görüyorsunuz, yolsuzlukları görüyorsunuz, gelir dağılımındaki olağanüstü bozulmayı görüyorsunuz. Yoksulluğun artık yaygınlaştığını ve bir anlamda da kitleler tarafından kabul edildiğini görüyorsunuz. Hangi erken seçimi yapacaksınız ve hangi gerekçeyle yapacaksınız? Eğer seçim illa yapacağız diyorlarsa, bizim belediye başkanlarını CHP'li belediye başkanlarını transfer ederek işte bunlar geldi, dolayısıyla bunların arkasındaki kitle de gelir biz oy verir diyorlarsa öyle bir dünya yok. Belediye başkanı kendisi gitmiştir. Ona oy verenler zaten tepkilerini göstermişlerdir. Giden belediye başkanları hakkımızda soruşturma açılmasın diye gitmişlerdir, yoksa keyiflerinden oraya gitmemişlerdir. Sayın Uçum'un zaman zaman yaptığı açıklamalar yazılıyor, çiziliyor, ama ben bir erken seçimin olabileceği kanaatinde değilim, hele bu terörü bitirme, sonlandırma çerçeve yasa, bu sürecin sonlanması lazım. Halkın beklentisi bu, bu süreç bir sonlanmalı, ondan sonra Türkiye bir durağanlaşmalı, belli bir noktaya gelmeli, ekonomi düzelecekse düzelmeli. Erken seçim eğer gelirse Türkiye'nin gündemine, elbette ki biz erken seçim olmasın diye bir özel çabamız olmayacak yani. Ama biz her şeyden önce Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu tablonun mutlaka düzeltilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bu tablo mutlaka düzelmek zorunda. Yapamazlarsa, beceremezlerse zaten doğal olarak seçim kendiliğinden gelecektir, doğal olarak."

CHP'DEN AÇIKLAMA: "ERKEN SEÇİME KARŞI TUTUM DEĞİL, GERÇEKÇİ BİR ANALİZ"

Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı gündem yaratırken CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, Kılıçdaroğlu'nun ifadelerine şöyle açıklık getirmişti:

"Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması erken seçime karşı bir tutum değil, mevcut siyasal koşulların ve iktidarın tercihlerinin gerçekçi bir analizidir. Üstelik Genel Başkanımız, iktidarın ülkenin sorunlarını çözememesi hâlinde seçimin kendiliğinden gündeme geleceğini açıkça ifade etmiştir. Bu kadar açık bir değerlendirmeyi tersine çevirerek kamuoyuna sunmak gazetecilik değil, bilinçli bir siyasi çarpıtmadır."