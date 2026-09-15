Sonbahar Türkiye'ye giriş yaptı! Sıcaklıklar düşüyor, 17 kente gök gürültülü sağanak uyarısı

Yurt genelinde sonbahar etkisini göstermeye başladı. Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havayla birlikte sıcaklıklar hissedilir şekilde düşerken birçok kentte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Bugün İstanbul ve Ankara'da sıcaklık 25, İzmir'de ise 31 derece olacak. En yüksek sıcaklıkların ise Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da 35 dereceye ulaşması bekleniyor.

SON HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, İzmir, Manisa, Adana, Mersin, Osmaniye, Kırşehir, Yozgat, Sivas ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey, Konya ve Kütahya'nın batı kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA 6 DERECE SOĞUYOR

Hava sıcaklığının Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

Rüzgârın genellikle kuzey, güney kesimlerde ise güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU

Eylül ayının ilk iki haftasında yazdan kalma günlerin yaşandığı İstanbul'da bu haftayla birlikte sonbahar yüzünü göstermeye başladı.

Hafta sonu 30 derece civarında seyreden hava sıcaklığı bugün 25 derece olacak. Megakentin kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ancak İstanbul için asıl dikkat çeken gelişme yarın yaşanacak.

İstanbul dahil yurdun birçok kentinde Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava etkisini artıracak. Yarın sıcaklıkların birçok ilde düşmesi ve çok sayıda kentte gök gürültülü sağanak yağış görülmesi bekleniyor.

İstanbul'da da yarın gök gürültülü kuvvetli sağanak öngörülüyor.

GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, 26 derece.

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 25 derece.

İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 31 derece.

Adana: Parçalı ve az bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 33 derece.

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 31 derece.

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 24 derece.

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 24 derece.

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, 27 derece.

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, 35 derece.