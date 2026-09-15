Seferihisar Belediyesindeki ’rüşvet’ operasyonunda 47 şüpheli adliyede

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde; ’rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük, kamu taşınmazının usulsüz satışı, delil yok etme’ ile ’suç örgütüyle bağlantılı eylemler’ içerisinde olduğu iddia edilen 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 11 Eylül Cuma günü belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, şüphelilerden 47’si yakalanarak gözaltına alındı. Adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan 47 şüpheli, sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır