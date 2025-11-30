Sonbaharda sararan yapraklar görsel şölen oluşturdu

Ağrı’nın Patnos ilçesinde sonbaharla birlikte ağaçlar sarı, turuncu ve kırmızının en canlı tonlarına bürünürken, bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar kartpostallık manzaralar eşliğinde doğayla iç içe vakit geçiriyor.

Sonbaharın gelişiyle birlikte Patnos’ta sararan yaprakların ovayla bütünleşen görüntüsü kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı. Doğanın renk paletini cömertçe sergilediği bu dönemde bölgedeki her nokta adeta birer tabloyu andırıyor.

Patnos merkeze bağlı Çakırbey ve Aşağı Göçmez köylerinde ağaçlar, sonbaharın etkisiyle yeşilden sarı, turuncu ve kırmızının farklı tonlarına dönüştü. Bu renk değişimi, özellikle piknik alanlarının yoğun olarak kullanıldığı bölgede ziyaretçilerin ilgisini artırdı. Hafta sonlarını doğayla iç içe değerlendirmek isteyen vatandaşlar, dereler ve yapay göllerin çevresini tercih ediyor.

