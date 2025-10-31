HABER

AFAD duyurdu! Balıkesir Sındırgı'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde AFAD'ın verilerine göre saat 23:52'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Mustafa Fidan

Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın resmi X hesabından 30 Ekim 2025 tarihli paylaşımında, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde depremin kaydedildiği açıklandı.

SARSINTI SAAT 23:52'DE MEYDANA GELDİ

Saat 23.52'de meydana gelen deprem, yerin yaklaşık 13 kilometre altında gerçekleşti.

