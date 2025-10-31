AFAD duyurdu! Balıkesir Sındırgı'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın resmi X hesabından 30 Ekim 2025 tarihli paylaşımında, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde depremin kaydedildiği açıklandı.
Saat 23.52'de meydana gelen deprem, yerin yaklaşık 13 kilometre altında gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 30, 2025
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-10-30
Saat:23:52:07 TSİ
Enlem:39.17972 N
Boylam:28.25861 E
Derinlik:13.58 km
Detay:https://t.co/Sl3AvS85rD@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Okuyucu Yorumları 0 yorum