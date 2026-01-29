HABER

Sony'den PlayStation 4 sahiplerine PlayStation 5 mesajı

PlayStation tarafından doğrudan PlayStation 4 konsollarındaki kullanıcılara gönderildiği iddia edilen bir sistem mesajının görüntüleri internete düştü. Mesaj, kullanıcılara yükseltme yapmaları için en son PlayStation 5 fırsatlarına göz atmalarını ve 2026'da piyasaya sürülmesi planlanan en büyük oyunlardan bazılarını kaçırmamalarını öneriyor.

Enes Çırtlık

PlayStation 5 beş yıldan uzun bir süredir piyasada. İlk PlayStation 4 oyun konsolu ise 2013'te çıkış yapmıştı. 2024'ün ortalarında, PS4 ve PS5 oyuncuları arasındaki oran yarı yarıya (%50-50) civarındaydı. Bu, dünya çapında on milyonlarca oyuncunun hala 2013 model konsolu ana oyun cihazı olarak kullandığı anlamına geliyordu. Ancak Sony'e göre PS4 sahiplerinin PS5'e geçme vakti gelmiş olabilir.

SONY: "ŞİMDİ PS5'E GEÇMENİN TAM ZAMANI"

Insider Gaming'de yer alan habere göre, sosyal medyada ortaya çıkan yakın tarihli bir görselde, bir kullanıcı PlayStation'dan kendilerini sessizce PlayStation 4'ten PlayStation 5'e geçmeye teşvik eden bir mesaj aldığını iddia etti. Kullanıcıya göre mesajda şunlar yazıyordu:

"İster Clair Obscur: Expedition 33, ARC Raiders ve Ghost of Yotei gibi 2025'in hit oyunlarını yakalıyor olun; ister SAROS, 007 First Light, Nioh 3 ve çok daha fazlası dahil olmak üzere 2026'nın en çok beklenen oyunlarına hazırlanıyor olun; şimdi bir PS5 konsoluna geçmenin tam zamanı.

PS5 konsollarındaki en son fırsatları görmek için QR kodunu tarayın."

Sony den PlayStation 4 sahiplerine PlayStation 5 mesajı 1

Ekim 2025'te, bazı PlayStation 4 oyunlarının belirli PSN özelliklerinin 2026'da kapatılacağı ortaya çıkmıştı.

