HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Sony Xperia 1 VIII tasarımı radikal değişimle geliyor! İşte ilk detaylar

İddiaya göre Sony, Xperia serisinin yeni amiral gemisi Xperia 1 VIII üzerinde çalışıyor. Sızdırılan görseller, telefonun tasarımında önemli değişiklikler olduğunu gösteriyor. Özellikle kare kamera modülü dikkat çekerken, cihazın FCC sertifikası alması da yakın zamanda tanıtılacağına işaret ediyor.

Enes Çırtlık

Sony, akıllı telefon pazarındaki iddiasını Xperia 1 VIII ile sürdürmeye hazırlanıyor. Uzun süredir beklenen Xperia 1 VIII, sızıntılarla gündeme gelmeye başladı. Cihazın tasarımında radikal değişikliklere gidildiği görülüyor. Özellikle arka kamera tasarımında yapılan yenilikler, Sony'nin klasik Xperia kimliğinden uzaklaştığını gösteriyor.

KARE KAMERA MODÜLÜ: TASARIMDA YENİ BİR DÖNEM

En dikkat çekici değişiklik, Xperia 1 VIII'in arka kamera modülünde yaşanıyor. Yıllardır ince ve dikey bir şerit şeklinde olan kamera tasarımı, bu modelde yerini kare şeklinde bir kamera adasına bırakmış gibi görünüyor. Üçlü kamera kurulumuna ve flaşa ev sahipliği yapan bu modülün, yüksek performanslı sensörlerle desteklenmesi bekleniyor.

İŞLEMCİ VE DİĞER ÖZELLİKLER

Xperia 1 VIII'in donanım özellikleri hakkında da bazı bilgiler sızdırılmış durumda. Cihazın, gücünü yeni nesil bir işlemciden alacağı tahmin ediliyor. Bu işlemci, yapay zeka (AI) yetenekleriyle de desteklenecek. Ayrıca, 3.5 mm kulaklık girişi, Wi-Fi 7 ve 5G desteği gibi özelliklerin de cihazda yer alması bekleniyor. FCC sertifikası alması, bu özelliklerin doğrulanmasını sağlıyor ve cihazın kısa süre içinde tanıtılacağını gösteriyor.

LANSMAN NE ZAMAN?

Sony Xperia 1 VIII'in ne zaman tanıtılacağı henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak, sızıntıların artması ve FCC sertifikasının alınması, lansmanın çok yakın olduğunu gösteriyor. Teknoloji dünyası, cihazın bu ay sonunda veya en geç mayıs ayında tanıtılmasını bekliyor.

Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Sony
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.