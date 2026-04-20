Sony Xperia 1 VIII tasarımı radikal değişimle geliyor! İşte ilk detaylar

Sony, akıllı telefon pazarındaki iddiasını Xperia 1 VIII ile sürdürmeye hazırlanıyor. Uzun süredir beklenen Xperia 1 VIII, sızıntılarla gündeme gelmeye başladı. Cihazın tasarımında radikal değişikliklere gidildiği görülüyor. Özellikle arka kamera tasarımında yapılan yenilikler, Sony'nin klasik Xperia kimliğinden uzaklaştığını gösteriyor.

KARE KAMERA MODÜLÜ: TASARIMDA YENİ BİR DÖNEM

En dikkat çekici değişiklik, Xperia 1 VIII'in arka kamera modülünde yaşanıyor. Yıllardır ince ve dikey bir şerit şeklinde olan kamera tasarımı, bu modelde yerini kare şeklinde bir kamera adasına bırakmış gibi görünüyor. Üçlü kamera kurulumuna ve flaşa ev sahipliği yapan bu modülün, yüksek performanslı sensörlerle desteklenmesi bekleniyor.

İŞLEMCİ VE DİĞER ÖZELLİKLER

Xperia 1 VIII'in donanım özellikleri hakkında da bazı bilgiler sızdırılmış durumda. Cihazın, gücünü yeni nesil bir işlemciden alacağı tahmin ediliyor. Bu işlemci, yapay zeka (AI) yetenekleriyle de desteklenecek. Ayrıca, 3.5 mm kulaklık girişi, Wi-Fi 7 ve 5G desteği gibi özelliklerin de cihazda yer alması bekleniyor. FCC sertifikası alması, bu özelliklerin doğrulanmasını sağlıyor ve cihazın kısa süre içinde tanıtılacağını gösteriyor.

LANSMAN NE ZAMAN?

Sony Xperia 1 VIII'in ne zaman tanıtılacağı henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak, sızıntıların artması ve FCC sertifikasının alınması, lansmanın çok yakın olduğunu gösteriyor. Teknoloji dünyası, cihazın bu ay sonunda veya en geç mayıs ayında tanıtılmasını bekliyor.