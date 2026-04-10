Soruşturma başlatıldı! ChatGPT kan donduran saldırıda katile yardım mı etti?

ABD'de Florida Başsavcısı James Uthmeier yaptığı açıklamada, reşit olmayanlara yönelik iddia edilen zararlar, ulusal güvenliği tehdit etme potansiyeli ve geçen yıl Florida Eyalet Üniversitesi'nde (FSU) meydana gelen silahlı saldırıyla olası bağlantısı gerekçesiyle ofisinin OpenAI'ı soruşturacağını duyurdu.

ÜNİVERSİTE SALDIRISI VE CHATGPT BAĞLANTISI

TechCrunch'ta yer alan habere göre, Başsavcı Uthmeier sosyal medyada yayınladığı bir videoda, "ChatGPT, yakın zamanda Florida Eyalet Üniversitesi'nde iki kişinin hayatını kaybettiği trajik okul saldırısında katile yardım etmek için kullanılmış olabilir" ifadelerine yer verdi. İddialara göre, geçtiğimiz nisan ayındaki FSU saldırısının gerçekleştiği gün şüpheli, ChatGPT'ye ülkenin FSU'daki bir silahlı saldırıya nasıl tepki vereceğini ve FSU öğrenci birliğinin hangi saatlerde en kalabalık olacağını sordu. Bu mesajların, saldırıyla ilgili olarak ekim ayında görülecek davada şüpheliye karşı delil olarak kullanılabileceği belirtiliyor.

"BÜYÜK TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ GÜVENLİĞİMİZİ VE EMNİYETİMİZİ RİSKE ATAMAZLAR"

Başsavcı ayrıca, aileler tarafından OpenAI'a karşı açılan çok sayıda davada da belgelenen, ChatGPT'nin belirli durumlarda intiharı teşvik etmesiyle ilgili endişelerini dile getirdi. Uthmeier öte yandan Çin Komünist Partisi'nin OpenAI'ın teknolojisini ABD'ye karşı kullanabileceği yönündeki endişesinden de bahsetti.

"Büyük teknoloji şirketleri bu teknolojileri piyasaya sürerken güvenliğimizi ve emniyetimizi riske atmamalıdır ve atamazlar" diyen Başsavcı, "İnovasyonu destekliyoruz. Ancak bu hiçbir şirkete çocuklarımızı tehlikeye atma, suç faaliyetlerini kolaylaştırma, Amerika'nın düşmanlarını güçlendirme veya ulusal güvenliğimizi tehdit etme hakkı vermez" ifadelerini kullandı.

Uthmeier ayrıca Florida yasama organını çocukları yapay zekanın olumsuz etkilerinden korumak için "hızlı çalışmaya" çağırdı.

OPENAI'DAN YANIT: "İŞ BİRLİĞİ YAPACAĞIZ"

Bir OpenAI sözcüsü TechCrunch'a yaptığı açıklamada, "Her hafta 900 milyondan fazla kişi, yeni beceriler öğrenmek veya karmaşık sağlık sistemlerinde gezinmek gibi kullanımlar yoluyla günlük yaşamlarını iyileştirmek için ChatGPT'yi kullanıyor" dedi. Sözcü, şirketin devam eden güvenlik çalışmalarının bu faydaları sıradan insanlara ulaştırmanın yanı sıra bilimsel araştırma ve keşifleri desteklemede de önemli bir rol oynamaya devam ettiğini vurguladı.

OpenAI, ChatGPT'yi kullanıcı amacını anlamak ve uygun, güvenli yollarla yanıt vermek üzere inşa ettiğini ve geliştirmeye devam ettiğini de sözlerine ekledi. Şirket, Florida Başsavcısı'nın soruşturmasında iş birliği yapacağını belirtti.

Tüm bu gelişmelerin ışığında OpenAI, çarşamba günü yapay zeka ile bağlantılı olarak çocukların güvenliğini artırmak için tasarlanmış politika önerilerini içeren çocuk güvenliği planı (Child Safety Blueprint'i tanıttı.

SOHBET ROBOTU ÜRETİCİLERİNE BASKI

Bu hamle, sohbet robotu üreticilerinin Çocukların Cinsel İstismarı Nitelikli Materyaller (CSAM) oluşturulmasındaki potansiyel rolleriyle yüzleşmeleri konusunda artan bir baskıyla karşılaştıkları bir dönemde geldi.

Internet Watch Foundation'ın (İnternet İzleme Vakfı) yakın tarihli bir raporuna göre, 2025'in ilk yarısında yapay zeka tarafından oluşturulmuş CSAM ile ilgili 8.000'den fazla rapor sunuldu ve bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 14'lük bir artışı temsil ediyor.