Soruyu direkt muhatabına sorduk! Türkiye'de insanlar ChatGPT'ye en çok hangi konularda danıştı?

Son zamanların en büyük teknoloji hamlelerinden biri yapay zeka oldu. Yapay zeka özelinde tartışmalar sürse de insanların büyük bir bölümü bu teknolojiyi ciddi şekilde hayatlarına soktu ve kullanmaya devam ediyor. Türkiye'de de milyonlarca insan yapay zeka ile birçok işleminde hızlıca sonuca ulaşıyor. Mynet olarak Türkiye'de yapay zekaya en çok danışılan konuları merak ettik ve soruyu direkt muhatabına sorduk. İşte Türkiye'de insanların yapay zekaya en çok danıştığı 5 konu...

Melih Kadir Yılmaz

MYNET DETAY - Teknolojide yaşanan hızlı gelişim, yapay zeka uygulamalarını hayatımıza soktu. Geliştirilen uygulamalar ile günlük hayatımızda yaptığımız birçok işi az enerji harcayarak karşılamaya başladık. Yapay zeka günlük hayatta ve iş hayatındaki işlere hızlı şekilde destek olurken, bu durum tartışmaları da beraberinde getirdi.

YAPAY ZEKA TARTIŞMALARI SÜRÜYOR

Bazı insanlar yapay zeka ve beraberinde ortaya çıkan uygulamaların insanı tembelleştirdiğini düşünürken, bazıları da hayatı kolaylaştırdığını ve işlevsel olduğunu düşünüyor. Yapay zekanın dünyayı ele geçireceğini düşünenler bile var.

SORUYU MUHATABINA SORDUK: "TÜRKİYE'DE İNSANLAR EN ÇOK HANGİ KONULARI CHATGPT'YE DANIŞIYOR?"

Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de yapay zeka yaygın olarak kullanılıyor. En yaygın kullanılan yapay zeka uygulamalarından biri ise: 'ChatGPT'

İnsanlar ChatGPT'ye; iş hayatı, gezme, yeme-içme, araştırma, günlük yaşam gibi konularla ilgili hergün binlerce soru yöneltiyor. Biz de Mynet ekibi olarak Türkiye'de insanların ChatGPT'ye en çok danıştığı konuların hangileri olduğunu merak ettik.

İŞTE CHATGPT'NİN TÜRKİYE İÇİN İLK 5'İ

Bu soruyu ise direkt olarak muhatabı olan ChatGPT'ye yönelttik. ChatGPT ise Türkiye'deki genel eğilimi bu şekilde bizlere aktardı:

-ChatGPT ilk sıraya ekonomiyi aldı. Kendisine güncel döviz kurlarıyla ilgili soruların sıklıkla geldiğini aktardı.

-İkinci sırada ise futbol yer aldı. Türkiye'de insanların futbol tahminleri ve transferlerle ilgili olarak ChatGPT'ye sorular yöneltti. (Özellikle transfer sezonunun devam etmesi bu konunun ilk sıralarda çıkmasında etkili olabilir.)

-Üçüncü sırada ise içerik üreticileri yer aldı. İçerik üreticileri de youtube ve tiktok gibi platformlarda kendilerini nasıl geliştireceğine yönelik yoğun şekilde sorular yöneltti.

-ChatGPT dördüncü sırada hava durumu ve tatil planı yönünde gelen sorulara yer verdi. İnsanlar tatil rotalarını çizmeden önce sıklıkla chatGPT'ye danıştı. Dürüst olmak gerekirse bazı yurt dışı seyahatleri öncesi ben de ChatGPT'ye bu yönde sorular sordum.

-Beşinci sırada da görsel tasarım istekleri yer aldı. Kullanıcılar, logo, afiş ve sosyal medya postları için ChatGPT'ye danıştı.

Editörün notu: Biz bu soruyu ilk sorduğumuzda direkt olarak bu listelemeyi yaptı. Bu yönde sorduğunuz benzer sorulara cevaben; çoğunlukla aynı listeyi oluştursa da farklı listelemeler de yapılabiliyor.

Anahtar Kelimeler:
yapay zeka ChatGPT
