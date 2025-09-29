HABER

Sosyal güvenlik numarası nedir, nasıl öğrenilir?

Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan vatandaşların aylık ya da yıllık kazançlarının ne olduğu fark etmeksizin toplumun huzurunu bozan sosyal tehlikelerin verebileceği zararlardan insan hakkı ve devlet görevi olarak primli ya da primsiz sistemlerin kullanılması vatandaşların sosyal tehlikelerin zararlarından korunabilmesi adına bir güvence olarak tanımlanır.

Sosyal güvenlik numarası nedir, nasıl öğrenilir?
Ferhan Petek

Kişilerin kaza, hastalık, işsizlik, yaşlılık gibi durumlarda maddi güvencelerini sağlamak devletin üstlendiği bir durumdur ve sosyal güvenlik sistemi dahilinde uygulanır. Bu sistem devlet tarafından olduğu gibi özel kurumlar tarafından da sunulabilmektedir. Sosyal güvenliğin başlıca amaçları yoksuzluğu, gelir eşitsizliğini azaltmak, yaşlılık ya da hastalık gibi durumlarda kişilerin hakkı olan sağlık hizmetlerini alabilmesini sağlamak, bireylerin ve ailelerin ekonomik ve sosyal güvenliklerini sağlamak, işsizlik riskini azaltmak ya da işsiz kişilere maddi sağlamaktır.

Sosyal güvenlik numarası nedir, ne işe yarar?

Tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını sosyal güvenlik sicil numarası bulunmaktadır. SGK no olarak da bilinen bu numara yabancı uyruklu vatandaşlara da verilmektedir. Her Türk vatandaşının bir sosyal güvenlik numarası vardır. Çalışan kişiler çalıştıkları iş alanına ve yaptıkları göreve göre farklı sigorta türleri ile değerlendirilmektedir. Örnek olarak 4A, 4B ve 4C sigorta türlerinin her biri farklı bir iş alanını ifade etmektedir. Eğer kişiler özel sektörde çalışıyorsa sigorta türleri 4A olur. 4B sigorta türü ise kendi işini yapan kişiler için geçerlidir. Devlet memurları ise 4C sigorta türü statüsünde değerlendirilmektedir.

Özel sektörde çalışan kişilere 4A sicil no verilir. Her özel sektör çalışanının 4A sigorta sicil numarası bulunmaktadır. Daha önce SSK (Sosyal Sigorta Kurumu) iken uzun bir süredir tüm sigorta türleri SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) çatısı altında birleştirilmiştir. SGK sicil no güvenlik numarası olarak da bilinir. Kişilerin işe başladıkları tarihte özel olarak tanımlanan bir numaradır. Her çalışanın farklı bir sigorta sicil numarası bulunmaktadır. Sigortalı olarak çalışan kişiler SGK numaraları ile birlikte emeklilik bilgilerine, sigorta primlerine ve primlerinin düzenli olarak yatıp yatmadığı gibi bilgilere kolaylıkla ulaşabilir.

Sosyal güvenlik numarası nasıl öğrenilir?

Sosyal güvenlik numarası ya da kısaca SGK no internet aracılığı ile öğrenilebilmektedir. Günümüzde birçok işlem gibi resmi işlemler de internet üzerinden yapılabilir hale gelmiştir. E-Devlet sistemi de tüm resmi kurumların tek bir çatı altında toplandığı bir portal olarak hizmet vermektedir. E-Devlet üzerinden SGK no sorgulamak için şu adımların takip edilmesi yeterli olacaktır:

  • E-Devlet sistemine kimlik numarası ve kişiye özel şifre aracılığı ile giriş yapılır.
  • Ana sayfada yer alan arama kısmına 4A sigortalı tescil kaydı yazılır ve ilerlenir.
  • Açılan ekrandaki formda istenen tüm belgeler eksiksiz ve doğru olarak doldurulur.
  • Bir sonraki sayfaya ilerlenerek sorgulama tuşuna basılır.
  • Açılan sayfada Sosyal güvenlik numarası görüntülenir.
