HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Sosyal medya algoritmaları nasıl çalışır? İçeriklerinizin daha çok görünmesi için ipuçları

Kullanıcıları her geçen gün artan sosyal medya hesapları neredeyse birer dijital kimlik haline gelmeye başlamıştır. Sosyal medya platformları mevcut uygulamaları geliştirirken yeni uygulamalar da üretmekte ve yeni kullanıcılar kazanmak ya da sabit kullanıcıları kaybetmemek için çeşitli algoritmalar kullanmaktadır.

Sosyal medya algoritmaları nasıl çalışır? İçeriklerinizin daha çok görünmesi için ipuçları
Ferhan Petek

Son zamanların gündem konularından biri olan sosyal medya algoritmaları, uygulama geliştiricileri ve firmalar için son derece önemli bir durumdur. Çünkü sosyal medya uygulamalarının mevcudiyetini sürdürebilmesi ve kullanıcıları kaybetmemesi için kritik bir değere sahiptir. Algoritmalar insanların etkileşimlerini ve kullanıcı sayılarını direkt olarak etkiler.

Sosyal medya algoritmaları nasıl çalışır?

Birkaç aşamadan ibaret olan sosyal medya algoritmalarının çalışma sistemi aslında oldukça basittir. Kullanıcıların deneyimlerini kişiselleştiren algoritmalar uygulamalarda geçen sürenin artmasını hedefler. Çalışma prensipleri ise şu şekildedir:

1. Veri toplama, kaydetme

Sosyal medya kullanıcılarının beğenme, paylaşma, tıklama, izleme süreleri ve arama geçmişleri ile coğrafi konumları kaydedilir. Bu sayede kullanıcıların deneyimleri daha da kişisel bir hale gelmiş olur.

2. Profil oluşturma

Toplanan ve kaydedilen veriler, kullanıcıların davranış kalıpları, ilgi duydukları alanlar, zevkleri ve tercihleri doğrulusunda analiz edilir ve buna uygun bir kullanıcı profili oluşturulur.

3. İçerikleri önceliklendirme

Sosyal medya algoritmaları kullanıcılarının etkileşim kurma konusunda en yüksek olasılık taşıyan içerikleri belirler. Bu içeriklerin keşfet ve ana sayfa kısımlarında öne çıkmasını sağlar.

4. Makine öğrenme

Kullanıcıların verdikleri tepkilere göre sürekli olarak optimize edilen sosyal medya algoritmaları zaman içinde daha nokta atışı öneriler sunar.

Algoritmaların yapıları uygulamaya göre değişiklik gösteren bir durumdur. Örnek olarak:

  • Instagram’da gönderi sıralaması, gönderinin ne kadar süre görüntülendiği önemli tutulur.
  • Facebook’ta haber kaynağı algoritması, sayfa ve grup önerileri, reklam hedefleme durumları önemlidir ve kişiselleştirilir.
  • Tiktok’ta hızlı profilleme, kullanıcının izleme süresi, videoların tekrar izlenmesi, popüler olan sesler ve etiketler kullanılarak içeriklerin viral özellik taşıma potansiyeli arttırılır.
  • Youtube’da öneri sistemi, izlenme süresi, tamamlanma oranları ve kullanıcının abone olduğu kanallar öne çıkartılır. Ayrıca otomatik oynatma ile videoların bitmesiyle benzer içeriklerin otomatik olarak görüntülenmesi sağlanır.

İçeriklerinizin daha çok görünmesi için ipuçları nelerdir?

Sosyal medya kullanıcılarına ait içeriklerin daha çok görüntülenmesi için bazı püf noktaları bulunur. Uygulaması son derece kolay olan bu püf noktalarından bazıları şunlardır:

  • Basit, sadece ve anlaşılır tasarımlar kullanmak,
  • Doğru ve dikkat çekici görseller seçmek,
  • Tarz konusunda tutarlı paylaşımlar yapmak,
  • Hap denilen, kolay alınan bilgiler vermek,
  • İçerik ve görselin uyumlu olduğu içerikler oluşturmak,
  • Görsellerde logo kullanmak,
  • İnteraktif özelliği olan katılım sağlayabilecek, yoruma açık paylaşımlar ve içerikler hazırlamak,
  • Faydalı içerikler oluşturmak,
  • Eğer bir liste içerik hazırlanıyorsa listedeki madde sayısı için 5.10.15 gibi yuvarlak sayılar kullanmak.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
DMM'den 'AFAD'da İBB'siz deprem toplantısı' iddiasına yalanlamaDMM'den 'AFAD'da İBB'siz deprem toplantısı' iddiasına yalanlama
'Deprem vertigosu' nedir? 'Deprem vertigosu' nedir?

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Teknik direktör Bülent Uygun'un kızı vefat etti!

Teknik direktör Bülent Uygun'un kızı vefat etti!

İstanbul depremi sonrası taşınıyor! Rektör duyurdu

İstanbul depremi sonrası taşınıyor! Rektör duyurdu

Ünlü iş insanı hayatını kaybetti!

Ünlü iş insanı hayatını kaybetti!

Oteldeki toplantıdan dakikalar önce: Görüntüler ortaya çıktı

Oteldeki toplantıdan dakikalar önce: Görüntüler ortaya çıktı

‘CHP kulislerinde konuşuluyor’ diyerek Ekrem İmamoğlu’nun tahliye edileceği tarihi açıkladı!

‘CHP kulislerinde konuşuluyor’ diyerek Ekrem İmamoğlu’nun tahliye edileceği tarihi açıkladı!

İstanbul için yeni deprem tahmini! Üşümezsoy ilk kez açıkladı

İstanbul için yeni deprem tahmini! Üşümezsoy ilk kez açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.