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Sosyal medya başlayan tartışma gerçek hayatta kanlı bitti! Buluşmak için randevulaştılar, pompalı tüfekle öldürdüler

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
12.02.2025 10:11
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Karaman'da Murat D., sosyal medyada tartışıp randevulaşarak buluştuğu Abdullah Umut Can (19) ile Salih A.'yı pompalı tüfekle vurdu. Abdullah Umut Can hayatını kaybederken, Salih A. ise ağır yaralandı.

Sosyal medya başlayan tartışma gerçek hayatta kanlı bitti! Buluşmak için randevulaştılar, pompalı tüfekle öldürdüler

Olay, saat 00.30 sıralarında Piri Reis Mahallesi Piri Reis Parkı yanında meydana geldi. İddiaya göre, Murat D., sosyal medya üzerinden Abdullah Umut Can ve Salih A. ile tartıştı. Tartışma sonrası sosyal medya üzerinden randevulaşan taraflar, Piri Reis Parkı yakınında buluşup, kavga etmeye başladı.

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KARIN VE GÖĞÜS BÖLGESİNDEN VURMUŞ

Yaşanan arbede sırasında Murat D., pompalı tüfekle Abdullah Umut Can'ı boyun bölgesinden, Salih A.'yı ise karın ve göğüs bölgesinden vurdu. Murat D. olayın ardından kaçarken, yaralılar ise özel araçlarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan Abdullah Umut Can, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı, Salih A. ise ameliyata alındı.

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KAÇAN KİŞİ İLE İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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(DHA)

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya pompalı tüfek tartışma
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