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Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Bebeğini darp ettiği iddia edildi: Anne gözaltına alındı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde A.U. (34), boşanma aşamasındaki eşi Kırgızistan uyruklu D.O. (29) hakkında bebekleri M.A.U.'ya şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayette bulunuldu. Bebeğin geçici velayeti baba A.U.'ya verilirken, D.O. hakkında akıl sağlığı raporu istendi.

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Bebeğini darp ettiği iddia edildi: Anne gözaltına alındı
Begüm Özkaynak

İstanbul'da yaşayan Kırgızistan uyruklu D.O., geçici velayeti kendisinde olan bebekleri M.A.U. ile birlikte Bodrum’daki boşanma aşamasındaki eşi A.U.'nun evine geldi. Aynı evde bir süre kalan çiftin zaman zaman tartıştığı, bu süreçte D.O.'nun bebeğe yönelik şiddet uyguladığı öne sürüldü. A.U., 31 Mayıs'ta D.O. hakkında bebekleri M.A.U.'yu ısırıp, tokat atarak darbettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu.

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İFADESİNDE ISIRMADIĞINI, AĞIZ VE YANAĞINA VURDUĞUNU SÖYLEMİŞ

Şikayet üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı. Polis, aynı gün D.O.'yu gözaltına aldı. D.O., ifadesinde M.A.U.'yu ısırmadığını, ağız ve yanağına vurduğunu söyledi. M.A.U. için darp raporu alındı ve geçici olarak babası A.U.'ya teslim edildi.

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AKIL SAĞLIĞI RAPORU İSTENDİ

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla anne hakkında akıl sağlığı raporu istendi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, D.O.'ya ait olduğu belirtilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. D.O.'nun kucağındaki M.A.U. ile kaydedilen görüntüler tepki çekti.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum boşanma darp anne çocuk
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