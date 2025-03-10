Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor! Minik Rana'yı öldüren köpekler kaçırıldı mı?

Konya'da yaklaşık 10 sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaşamını yitiren 2 yaşındaki Suriye uyruklu Rana El Selci Türkiye'de konuşulmaya devam ediyor. Başak Mahallesi Şehit Erdal Özçelik Sokak'ta yaşanan acı olay çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle son bulmuştu. Yaralı şekilde hastaneye kaldırılan bebek, Konya Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

HEM BELEDİYE HEM DE VALİLİK AÇIKLADI

Konya Valiliği yaptığı açıklamada, sahipsiz köpeklerin hayvan bakım evlerine toplanması konusunda yoğun mücadelenin sürdürüldüğü bu süreçte yaşanan olaydan derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, olayla ilgili çok yönlü tahkikatın devam ettiği bildirilmişti.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Her türlü engelleme girişimine, çalışanlarımıza olan saldırılara rağmen gece gündüz demeden toplama yapıyoruz. Ağustos 2024'te yürürlüğe giren yasa çerçevesinde ilk andan itibaren toplama alanlarımızı oluşturduk. Sokaklarımızı güvenli hale getirmek için mümkün olan en yoğun çalışma planını, sahada uyguladığımızı tüm vatandaşlarımızın özellikle bilmesini istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN İDDİA

Olayların ardından sosyal medyada Rana'yı hayattan koparan köpeklerin, Konya'da bir köpek derneği tarafından kaçırıldığı iddiaları yayıldı.

Köpekleri kaçırdığı iddia edilen derneğin yetkilileri ise sosyal medya hesabından "Arkadaşlar olay benim beslediğim bölgenin yakınında meydana geldi. Sabah çok erken saatlerde gidip çıkarabildiğimiz kadar köpek çıkardık. Alana götürdüm." ifadelerini kullandı.

Bu paylaşımlar üzerine çok sayıda tehdit aldığını belirten dernek yetkilisi paylaşımlarla ilgili yasal işlem başlatılacağını aktardı.