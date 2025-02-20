Sosyal medya bunu konuşuyor! İstanbul'da cuma günü okullar tatil edilecek mi? İşte son durum...

Türkiye'nin birçok bölgesinde etkisini gösteren kar yağışı İstanbul'da da dün itibarıyla etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinde Bahçeşehir, Avcılar ve Arnavutköy'de başlayan yağışlar İstanbul'un büyük bir bölümünde etkili oldu ve kenti beyaza bürüdü.
Dün başlayan yağışlar nedeniyle iş yerlerinde bulunan insanlar erken saatlerde yola döküldü ve evlerine gitmeye çalıştı. Dün akşam saatlerinde trafik yoğunluğunun yüzde 90'lara ulaştığı İstanbul'da bugün için okullar tatil edilmişti.
Öğrenciler tatilin keyfini çıkartırken, AKOM; cuma, cumartesi ve pazar günü için de İstanbul'a kar yağışı uyarısı verdi. CNN Türk Meteoroloji danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de asıl kar yağışının bugün etkisini göstereceğini savundu ve 'öğleden sonra tipi görülebilir' şeklinde uyarıda bulundu.
Uyarıların art arda gelmesinin ardından İstanbul için bir soru gündem oldu: 'İstanbul'da cuma günü okullar tatil olacak mı?'
Sorunun yanıtı henüz bilinmezken İstanbul Valisi Davut Gül Ekol TV'ye yaptığı açıklamada akşam saatini işaret etmişti. İstanbul'da yarın okulların tatil olup olmayacağı gün sonuna kadar netleşecek.
Öte yandan sosyal medyada insanların en çok konuştuğu konulardan biri de bu oldu. İstanbul'da yarın kar tatili için birçok paylaşım yapıldı. İşte o paylaşımlardan bazıları:
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