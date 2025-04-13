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Sosyal medya düzenlemesinde 'sil baştan' değişiklik! Ailelere de kısıtlama geliyor: Ağırlaştırılmış cezalar verilecek

Uzun süredir tartışılan sosyal medya düzenlemesinde bakanlıkların yürüttüğü çalışmalarda artık sona geliniyor. Sosyal medyada çocuklara karşı işlenen cinsel saldırılar ağır suç sayılacak. Bazı özellikler çocuklar için kapatılacak. Öte yandan aileler için de kısıtlamaların gelmesi dikkat çekti. Çocukların mahremiyetiyle ilgili ailelere de eğitim verilecek.

Sosyal medya düzenlemesinde 'sil baştan' değişiklik! Ailelere de kısıtlama geliyor: Ağırlaştırılmış cezalar verilecek
Ufuk Dağ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ve Adalet bakanlıklarınca çalışmaları süren sosyal medya düzenlemesinde sona yaklaşıldı. Düzenleme öncelikli olarak 13-16 yaş arası çocukların sosyal medya kullanımını ebeveyn iznine bağlayıp 13 yaş altına ise yasaklamayı öngörürken diğer detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

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AĞIRLAŞTIRILMIŞ CEZALAR GELİYOR

Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre, sosyal medyada çocuk istismarına geçit verilmemesi için Türk Ceza Kanunu'nun 9'uncu bölümünde "Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar" başlığı altında yer alan suçların çocuklara karşı işlenmesi halinde ağırlaştırılmış cezalarla yaptırıma bağlanması sağlanacak.

O ÖZELLİK ÇOCUKLARA KAPATILACAK

Oyun platformlarında çocuklar ve gençlerin korunmasına yönelik de düzenlemeler yapılacak. Özellikle oyunlarda yaş sınırlamaları yapılması ve chatbox (mesajlaşma) gibi özelliklerin çocuklara kapatılması zorunlu olacak.

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YENİ BİR EKRAN KARŞILARINA ÇIKACAK

Ayrıca Instagram, TikTok ve Facebook gibi platformlarda, içerik yükleyicilerin yükleme sırasında yaş skalasını belirten bir ekranla karşılaşması sağlanacak.

Örneğin, YouTube'da olduğu gibi içeriklerin "Çocuklara Özel", "Çocuklara Özel Değil" şeklinde kategorize edilmesi zorunlu hale getirilecek. İnternette yer alan videoların televizyonlardaki akıllı işaretlerde olduğu gibi " 18", " 7" gibi yaş sınıflandırmaları ile etiketlenmesi bir standart haline getirilecek.

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ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLECEK

Dijital bağımlılığın fiziksel sağlığı olumsuz etkilediği ve bu etkinin nesiller boyunca aktarılabildiği gerçeğinden yola çıkılarak dijital bağımlılık ve siber zorbalık gibi sorunlarla mücadele için Ruh Sağlığı Yasası hazırlanacak.

Yetişkinlerin dijital bağımlılığı da göz önünde bulundurularak Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tarafından sunulan ücretsiz danışmanlık hizmetlerinden yetişkin dijital bağımlılığa sahip kişilerin faydalandırılması sağlanacak.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI OLUŞTURULACAK

Yetişkinler için Sağlık Bakanlığı'nın sigarayı bırakma kampanyası olan "Başarabilirsin" örneğinde olduğu gibi sosyal medya hesapları oluşturularak iyi uygulama örneklerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması sağlanacak.

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"İLK ÖĞRETMENİM AİLEM"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, anne ve babaların çocuk yetiştirme sürecinde destek alabileceği "İlk Öğretmenim Ailem" adlı mobil uygulamayı hizmete sundu.

Uygulama, gebelikten ilkokula kadar olan süreçte ebeveynlere rehberlik etmeyi amaçlıyor. Uygulamada gebelikte günlük yaşam, bebeğin gelişimi, uyku düzeni, güvenli bağlanma, pozitif disiplin ve mahremiyet gibi konularda videolu anlatımlarla bilgiler sunuluyor.

"Baba Oluyorum" bölümüyle babalara özel içerikler de yer alıyor. Ayrıca anne-babalar, uzmanlara anlık olarak soru sorarak danışmanlık hizmeti de alabiliyor.

AİLELERE DE KISITLAMA GELECEK

Ebeveynlerin, çocuklarının mahremiyetine saygılı olması gerektiği ve çocuklarıyla ilgili bilgileri sosyal medyada paylaşması (sharenting) konusunun üzerinde durulacak ve ailelere eğitimler verilecek.

Çocukların, ebeveynlerin ve öğretmenlerin dijital dünyadaki risklere karşı korunabilmesi için dijital-okuryazarlık çalışması sil baştan yenilenecek.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya aile çocuk
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