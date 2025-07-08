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Sosyal medya fenomeni Basel gözaltına alındı

"Basel" rumuzlu sosyal medya fenomeni Bekir Aslan, bir paylaşımı nedeniyle "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan gözaltına alındı.

Sosyal medya fenomeni Basel gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, sosyal medya platformu X'te "Basel" rumuzunu kullanan Bekir Aslan hakkında bir paylaşımı nedeniyle "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan soruşturma başlattı.

Şüpheli Aslan, Başsavcılığın talimatı üzerine emniyet ekiplerince evinin önünde gözaltına alındı.

Yarın adliyeye sevk edileceği öğrenilen Aslan'ın, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "Cumhurbaşkanına hakaret", "nefret ve ayrımcılık" ile "devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından arşiv kaydı bulunduğu belirtildi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı basel
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