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Sosyal medya fenomenine müstehcenlik suçlamasıyla gözaltı! O görüntüleri kanalında yayınlamış

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, turistlere ait özel görüntüleri yayınlayan sosyal medya fenomeni Bora K. (53), 'Müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Sosyal medya fenomenine müstehcenlik suçlamasıyla gözaltı! O görüntüleri kanalında yayınlamış

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya fenomeni 53 yaşındaki Bora K.'yı müstehcenlik suçundan gözaltına aldı.

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TURİSTLERİN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Sosyal medya uygulaması olan Youtube kanalında, tatil yörelerinde turistlerin bikinili görüntülerini çekip yakınlaştırarak paylaştığı tespit etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında turistlere ait özel görüntüleri yayınlayan sosyal medya fenomeni Bora K.'nin adresi belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 4 milyon 870 bin takipçili Bora K., dün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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Evde yapılan aramada çok sayıda dijital materyale el konuldu. 'Müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alınan Bora K.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı fenomen
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