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Sosyal medya fenomeninin şirketinde skandal! Satın aldıklarını sanıyorlardı, kiralık çıkınca şok yaşadılar: "Arabalar altımızdan alındı, hala borç ödüyoruz"

Sosyal medya fenomeninin firmasından araç satın aldığını sanan vatandaşlar hayatlarının şokunu yaşadı. Antalya'daki firmaya para yatıran birçok vatandaş, satın aldıkları araçların kiralık olduğunu öğrendi, başlarından aşağı kaynar sular döküldü. Mağdur vatandaşlardan biri "Bize kiralık araba satmışlar. Arabalar altımızdan alınmasına rağmen borçları ödemeye devam ediyoruz" diyerek isyan etti.

Sosyal medya fenomeninin şirketinde skandal! Satın aldıklarını sanıyorlardı, kiralık çıkınca şok yaşadılar: "Arabalar altımızdan alındı, hala borç ödüyoruz"

Antalya sosyal medya fenomenine ait olduğu öne sürülen araç firmasının kiralık araç skandalını konuşuyor. Firmaya peşin para ödeyen, üstüne kapora da yatıran birçok vatandaş hayal kırıklığına uğradı çünkü aldıkları araçlar kiralık çıktı. Kimisi ise hiç araba alamadı.

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SOSYAL MEDYA FENOMENİNİN ADINA REKLAM KAMPANYALARINDA RASTLANIYORDU

İddiaya göre, sosyal medya üzerinden senetle ve taksitli araç satışı vaadiyle müşteri toplayan firma, Antalya'daki iki şubesini kapattı. Araçlarını teslim alamayan ve ulaşamadıkları firma yetkililerinden şikayetçi olan vatandaşlar, dolandırıldıklarını öne sürdü. Şirketin sahibi olduğu iddia edilen sosyal medya fenomeninin adının reklam kampanyalarında sıkça kullanıldığı kaydedildi.

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"BİZE KİRALIK ARABA SATMIŞLAR"

Mağdurlardan Yunus Emre, "Geçen sene bu firmadan araba aldık. Ünlü fenomenin galerisiydi bu şirket. O galeriden satış vaadiyle senetle araba satın aldık. Aldığımız araçların kiralık olduğunu öğrendik. Aracımızı geri vermek zorunda kaldık. Ortalama 500 bin liradan, 1 milyona kadar ödeme yaptık bu şirkete. Şu an hiçbirimizin altında araba yok. Bu kişiler şu an tutuklandı ama bizim mağduriyetimiz giderilmiyor. Muhatap bulamıyoruz. Çoğu kişinin senetleri bankada ve bu kişiler senetlerini de alamıyor. Arabalar altımızdan alınmasına rağmen borçları ödemeye devam ediyoruz. Bize kiralık araba satmışlar. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" dedi.

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"NE ARABA ALDIM NE DE SÖZLEŞMEM VAR"

Mağdur Rasim Koç ise aracı sosyal medya üzerinden bulduğunu belirterek, "16 Nisan'da kapora ve peşinat ödedik. Teslim almak üzere anlaştık. 28 Nisan'da gittiğimdeyse kapı, cam duvardı; kimse yoktu. Ne araba aldım ne de sözleşmem var. Arkadaşlarım gibi elimde senet de yok ama param gitti. Ulaşamıyoruz, mağduruz" diye konuştu.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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