Sosyal medya fenomenleri için 9 günde büyük hazırlık

Bursa’nın İnegöl ilçesinde mobilya sektöründe sıra dışı bir projeye daha imza atıldı. Almanya’da dünyaca ünlü YouTuber ve sosyal medya fenomenlerinin katılacağı özel organizasyon için hazırlanan yaklaşık 6 metrelik yatak ile 7 metrelik köşe koltuk, İnegöl’de üretildi. Dev mobilyalar yalnızca 9 günde tamamlandı.

Mobilyanın başkenti olarak anılan İnegöl, sıra dışı üretimleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. İlçede Osmanbey Caddesi üzerinde faaliyet gösteren mobilya mağazası tarafından hazırlanan dev yatak ve köşe koltuk, Almanya’da 25 Ağustos’ta düzenlenecek özel organizasyonda sergilenecek. Türk ve Alman rap sanatçıları ile çok sayıda sosyal medya fenomeninin katılacağı organizasyon kapsamında hazırlanan mobilyalar, boyutları ve ağırlıklarıyla dikkat çekiyor.

9 GÜNDE TAMAMLANDI

Projenin Almanya’dan gelen özel bir taleple başladığını belirten mobilya ustası ve firma sahibi Sinan Ulaş, "Almanya’da organizasyon yapan dostumuz Osman Gök bize bu projeyle geldi. Fenomenler ve YouTuber’lar için özel bir konsept hazırlanıyordu. ‘Bunu yapabilir misiniz?’ dediler. Biz de yaparız dedik ve 9 günde tamamladık" dedi.

Yaklaşık 6 metre 10 santimetre uzunluğunda, 2 metre 80 santimetre genişliğinde ve 1 metre 50 santimetre yüksekliğinde tasarlanan dev yatağın başlığı ise yaklaşık 2,5 metre yüksekliğinde. Yaklaşık 1 ton ağırlığındaki yatağın aynı anda 9 kişinin rahatlıkla yatabileceği belirtildi. Ulaş, 20 yıllık meslek hayatında ilk kez bu büyüklükte bir mobilya ürettiğini ifade etti. Proje kapsamında hazırlanan köşe koltuğun ise yaklaşık 7 metre uzunluğunda ve 500-600 kilogram ağırlığında olduğu kaydedildi.

"BU PROJEYİ SADECE İNEGÖLDEKİ USTALAR YAPABİLİRDİ"

Organizasyonun hazırlıklarını yürüten Osman Gök, dev mobilyaların üretimi için özellikle İnegöl’ü tercih ettiklerini söyledi. Gök, "Biz bu organizasyonları dünyaca ünlü fenomenler için hazırlıyoruz. Bu mobilyaları yapabilecek ustaların İnegöl’de olduğuna inanıyorduk. Geldik ve gerçekten bizi mahcup etmediler. Bu bizim için gizli bir proje. Önce fuarda tanıtacağız, ardından tüm detaylarını paylaşacağız. Dünya çapında ses getirecek bir çalışma olacak" ifadelerini kullandı.

AÇILIŞ 25 AĞUSTOS’TA

Organizasyon kapsamında dev boks makinelerinin de hazırlandığını belirten Leyla Gök, etkinliğin açılışının 25 Ağustos’ta Almanya’da gerçekleştirileceğini söyledi.

Etkinlikte Türk ve Alman rap sanatçılarının yanı sıra çok sayıda sosyal medya fenomeninin yer alacağı belirtilirken, İnegöl’de üretilen dev mobilyaların kurulumunu gerçekleştirmek üzere Sinan Mobilya ekibinin de Almanya’ya gideceği öğrenildi.

İnegöl’de üretilen dev mobilyaların, organizasyonun ardından dünya çapında geniş kitlelere tanıtılması hedefleniyor.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır