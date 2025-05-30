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Sosyal medya platformu X (Twitter) çöktü mü? X'te erişim sorunu

Sosyal medya platformu X'te erişim sorunu yaşanıyor. X'te (Twitter) gece saatlerine akışın yenilenemediği görüldü. X geçtiğimiz günlerde de erişim sorunuyla gündeme gelmişti. Elon Musk "Büyük operasyonel iyileştirmelere ihtiyaç var" demişti.

Sosyal medya platformu X (Twitter) çöktü mü? X'te erişim sorunu
Recep Demircan

Sosyal medya platformu X (Twitter)'da erişim sorunu... Sosyal medya platformu X'te 23.15'ten itibaren akış yenilenemediği görüldü.

Zaman zaman akış yenilense de sorunun devam ettiği görüldü.

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RESMİ AÇIKLAMA YOK

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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"BÜYÜK OPERASYONEL İYİLEŞTİRMELERE İHTİYAÇ VAR"

X'te geçtiğimiz günlerde de erişim problem yaşanmıştı. Elon Musk, "Yeniden 7/24 işteyim, konferans odalarında, sunucu odalarında ve fabrika alanlarında uyuyorum. Bu hafta yaşanan X erişim sorunlarının da gösterdiği gibi, büyük operasyonel iyileştirmelere ihtiyaç var." demişti.

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Twitter
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