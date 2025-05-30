Sosyal medya platformu X (Twitter) çöktü mü? X'te erişim sorunu

Sosyal medya platformu X (Twitter)'da erişim sorunu... Sosyal medya platformu X'te 23.15'ten itibaren akış yenilenemediği görüldü.

Zaman zaman akış yenilense de sorunun devam ettiği görüldü.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

"BÜYÜK OPERASYONEL İYİLEŞTİRMELERE İHTİYAÇ VAR"

X'te geçtiğimiz günlerde de erişim problem yaşanmıştı. Elon Musk, "Yeniden 7/24 işteyim, konferans odalarında, sunucu odalarında ve fabrika alanlarında uyuyorum. Bu hafta yaşanan X erişim sorunlarının da gösterdiği gibi, büyük operasyonel iyileştirmelere ihtiyaç var." demişti.