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  4. Sosyal medya ünlüsü Meltem cinayetinde aranıyordu! 72 saat sonra yakalandı

Sosyal medya ünlüsü Meltem cinayetinde aranıyordu! 72 saat sonra yakalandı

15.03.2025 00:51
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, kocasına ait otomobilin yanında tabancayla vurulmuş halde ölü bulunan evli, 4 çocuk annesi sosyal medya ünlüsü Meltem Menteşeli (33) cinayetine ilişkin 72 saattir aranan Mutlu D. (35), dere kenarında saklanırken yakalandı. Olaya ilişkin daha önce de Meltem Menteşeli’nin kocası ve 3 kişi gözaltına alınmıştı.

Sosyal medya ünlüsü Meltem cinayetinde aranıyordu! 72 saat sonra yakalandı

Bir otomobilin yanında hareketsiz şekilde yatan kadını gören mahalle sakinleri durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, evli, 4 çocuk annesi olduğu öğrenilen Meltem Menteşeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

YAPILAN İNCELEMEDE 13 BOŞ KOVAN BULUNDU!

Olay yerinde yapılan incelemede 13 boş kovan bulunduğu öğrenildi. Menteşeli'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Kadının bulunduğu yerdeki 45 AKK 504 plakalı otomobilin ise Meltem Menteşeli'nin kocasına ait olduğu belirlendi.

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KOCASININ DA ARALARINDA BULUNDUĞU 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, Meltem Menteşeli'nin eşi R.M. (40) ile T.A. (40), B.G. (38) ve F.Ö.'yü (42) gözaltına aldı. Evinde bulunamayan bir diğer şüpheli Mutlu D.’nin ise yakalanması için ise çalışma başlatıldı. Öldürülen Meltem Menteşeli'nin sosyal medyada Tik-Tok ünlüsü olduğu ortaya çıktı. Menteşeli'nin eşi ile birlikte ormanda ağaç kesim işleri yaparak geçimlerini sağladığı da öğrenildi.

DERE KENARINDA SAKLANIRKEN YAKALANDI

Öte yandan Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri, kepçe operatörü olduğu öğrenilen ve 72 saattir aranan Mutlu D.’yi Bozdoğan'ın Yazıkent Mahallesi'nde dere kenarında saklandığı alanda yakalayıp, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Otomobil
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