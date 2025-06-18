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Sosyal medyada akılalmaz dolandırıcılık! Toplam tutar: 263 milyon lira: Çok sayıda gözaltı var

Dolandırıcılık yöntemlerine neredeyse her gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak Sapanca'da bulunan bungalov işletmelere ait bilgileri kullanan bir çetenin 263 milyon liralık kazanç elde ettiği belirlendi. 12 ilde toplamda 50 kişi gözaltına alındı. Çetenin 10 aracına ve ele geçirilen ziynet eşyalarına el konuldu.

Sosyal medyada akılalmaz dolandırıcılık! Toplam tutar: 263 milyon lira: Çok sayıda gözaltı var

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Sapanca'da bulunan bungalov işletme hesaplarına ait bilgileri kullanarak sahte bungalov sayfaları açarak, 263 milyon liralık dolandırıcılık yapan 12 ildeki toplam 50 kişi gözaltına alındı.

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ÇOK SAYIDA İLDE OPERASYON

Sakarya, Pamukova ve Geyve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında operasyon düzenlendi.

263 MİLYON LİRA DOLANDIRICILIK

Şüphelilerin, Sapanca ilçesindeki bungalov işletmelerinin sosyal medya hesaplarına ait bilgileri ele geçirerek sahte hesaplar oluşturduğu ve bu hesaplar aracılığıyla vatandaşları dolandırdığı tespit edildi. Bu yöntemle toplam 263 milyon liralık dolandırıcılık yapıldığı belirlendi.

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GÖZALTILAR HANGİ İLDEN?

Operasyon kapsamında Adana'dan 10, Mersin’den 12, Gaziantep’ten 12, Diyarbakır’dan 3, Samsun’dan 3, Osmaniye’den 2, Kahramanmaraş’tan 2, Şırnak’tan 1, Bitlis’ten 2, Konya’dan 1, Ankara’dan 1 ve Malatya’dan 1 olmak üzere toplam 12 ilde 50 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

NELER ÇIKTI NELER

Şüphelilerin evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda başkalarına ait GSM hatları ve banka kartları, 12 tarihi eser niteliğinde sikke, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 12 fişek ele geçirildi.

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MALLARINA EL KONULDU

Ayrıca "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında, şüphelilere ait 15 milyon lira değerinde 10 binek araç ile 1 milyon 100 bin lira değerinde ziynet eşyasına el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı. (İHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Sapanca bungalov dolandırıcı
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