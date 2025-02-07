Sosyal medyada artık bunlar yasak! “Bu kremi kullanınca namaza başladım” dedi aldığı ceza dudak uçuklattı

Önceki günlerde influencer'ların paylaşımlarına ‘reklam’ ibaresi koymadığı için yüklü cezalar aldılar. Çoğu ‘biz bilmiyorduk’, ‘bu benim markam reklam değil’ diye sitem etselerde cezadan kaçamadılar.

Bakanlık şimdilerde yeni bir eğitim düzenledi ve bu sefer yasak olan kelimeler sosyal medyada çok konuşuldu.

YASAK KELİMELERE DİKKAT!

Yasaklı ifadeler arasında, "Ödem atar", "Anne sütü yerine geçer", “Ödem atar”, "Sırt ağrılarına iyi gelen yatak ve yastık" gibi iddialı kelimeler yer alıyor. Özellikle, bilimsel dayanağı olmayan bu tür ifadeler, yanıltıcı reklamlar olarak değerlendirilecek ve ciddi cezai yaptırımlar uygulanacak diye uyarıldı.

880 BİN TL CEZA KESİLDİ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, influencer’ların ürün tanıtımlarında daha dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

Ayrıca, "Bu kremi kullanınca namaza başladım" şeklinde bir açıklama yapan bir influencer'a 880 bin TL para cezası kesildiği öğrenildi.

ÜRÜN TANITIMINA DİKKAT!

Bakanlık, influencer’ların ürün tanıtımı hakkında yapılan paylaşımlarına karşı daha sıkı denetimler gerçekleştirdiklerini belirterek, bu tür yanıltıcı reklamların önüne geçmeyi hedefliyor.

Reklamların doğruluğunun ve güvenilirliğinin denetim altına alınması gerektiğini, tüketicilerin yanıltıcı içeriklere karşı korunması amacıyla yasal düzenlemelerin artacağını herkesin artık daha dikkatli olması gerektiğini önemle vurguladılar.