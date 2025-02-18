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  4. Sosyal medyada binlerce kişinin yüreğine dokunmuştu... TikTok'ta ‘Sessiz Savaşların Sesi Lavinia’ olarak tanınan sosyal medya fenomeni feci kazada hayatını kaybetti

Sosyal medyada binlerce kişinin yüreğine dokunmuştu... TikTok'ta ‘Sessiz Savaşların Sesi Lavinia’ olarak tanınan sosyal medya fenomeni feci kazada hayatını kaybetti

18.02.2025 12:53
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
18.02.2025 12:53
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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında emniyet şeridinde duran tankere çarpan otomobilde hayatını kaybeden 2 kişiden biri, sosyal medyada 'Lavinia Özmen' adıyla bilinen TikTok fenomeni Gizem Özmen (24) oldu. Genç yaşta hayatını kaybeden Özmen'in ölüm haberi sevenlerini yasa boğarken, kazanın detayları yürek burktu.

Kaza, 15 Şubat'ta saat 09.00 sıralarında Kırkağaç ilçesinde, İzmir-İstanbul Otoyolu'nda meydana geldi. Mehmet Ensar Özden yönetimindeki otomobil, Kırkağaç gişeleri yakınlarında emniyet şeridinde park halinde olan tankere çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Mehmet Ensar Özden ile yanındaki Gizem Özmen'in (24) öldüğü belirlendi.

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HAYATINI KAYBEDEN GİZEM ÖZMEN TİKTOK'TA FENOMENMİŞ

Tanker şoförü gözaltına alınırken, Gizem Özmen'in sosyal medya platformlarından biri olan TikTok'ta 'Lavinia Özmen' olarak tanınan fenomen olduğu ortaya çıktı. Sürücü Özden'in cenazesi önceki gün memleketi İstanbul'a, Gizem Özmen'in cenazesi ise İzmir'in Urla ilçesine gönderilip, toprağa verildi.

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KENDİNİ 'SESSİZ SAVAŞLARIN SESİ LAVİNİA' OLARAK TANITIYORDU

TikTok'ta geçen yıl 'travma kasesi' notunu düştüğü bir çocukluk fotoğrafıyla yaşadığı zor günleri anlatan Gizem Özmen, fenomen haline geldi. Yaşadıklarını paylaşarak benzer durumdaki kadınlara destek olmayı amaçladığını belirten Özmen'in Instagram'da 22 bin, TikTok'ta 155 bin takipçi oldu.

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Özmen, son dönemde takipçilerinin hikayelerini anonim olarak yayınlıyor ve kendisini 'Sessiz Savaşların Sesi Lavinia' lakabıyla tanıtıyordu.

ÖLMEDEN ÖNCE BABASINA AĞLAYARAK SESLENMİŞTİ

'Sessiz Savaşların Sesi Lavinia' lakabıyla tanınan TikTok fenomeni Gizem Özmen ölmeden önce babasına böyle seslenmişti;

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Manisa hayatını kaybetti kaza tiktok fenomeni
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