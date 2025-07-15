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Sosyal medyada gaziye yönelik çirkin sözler! Yeri tespit edildi, gözaltına alındı

Sosyal medya hesabından bir gaziye yönelik çirkin ve aşağılayıcı yorumda bulunan kişi infial yarattı. Başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki adresi tespit edilen şahıs, 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Sosyal medyada gaziye yönelik çirkin sözler! Yeri tespit edildi, gözaltına alındı

İstanbul'da sosyal medyadan bir gaziye yönelik aşağılayıcı mahiyette yorumda bulunduğu tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

ÜMRANİYE’DE GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyada, bir gaziye yönelik aşağılayıcı mahiyette yorumda bulunduğu tespit edilen şüpheli hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı. 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli, emniyet ekipleri tarafından Ümraniye’de gözaltına alındı.

Sosyal medyada gaziye yönelik çirkin sözler! Yeri tespit edildi, gözaltına alındı 1

BAŞSAVCILIK KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI

Başsavcılık tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "15 Temmuz 2025 tarihinde X isimli sosyal paylaşım sitesinde paylaşımda bulunan gazi vatandaşımıza yönelik aşağılayıcı mahiyette yorumda bulunan bir şüpheli tespit edilmiştir. Şüpheli hakkında yapılan araştırmada, şahsın İstanbul/Ümraniye ilçesinde ikamet ettiği anlaşılmıştır.

Sosyal medyada gaziye yönelik çirkin sözler! Yeri tespit edildi, gözaltına alındı 2

'HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA ALENEN TAHRİK' SUÇU

Anadolu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından şüpheli şahıs hakkında 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik' suçu bakımından soruşturma işlemlerine başlanılmış olup, şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin açığa çıkarılması için gereken işlemler titizlikle sürdürülmektedir" ifadeleri yer aldı.

(İHA)

15 Temmuz 2025
15 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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sosyal medya gazi Gözaltı İstanbul
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