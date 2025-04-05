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Sosyal medyada görüntüler gündem oldu! Tekirdağ Valiliği açıkladı: Polisler görevden uzaklaştırıldı

Sosyal medyada bugün bir görüntü gündem olmuştu. Tekirdağ Çorlu'da polislerin motosikletli bir vatandaşa uyguladığı şiddet olayı kameraya yansımıştı. Tekirdağ Valiliği konuyla ilgili 2 polisin görevinden uzaklaştırıldığını, idari ve adli sürecin başlatıldığını açıkladı.

Sosyal medyada görüntüler gündem oldu! Tekirdağ Valiliği açıkladı: Polisler görevden uzaklaştırıldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosikletli bir vatandaşla polisler arasında yaşanan ve vatandaş kamerasına yansıyan şiddet görüntüleriyle Tekirdağ Valiliği tarafından bir açıklama yapıldı.

"GÖREVLERİNDEN UZAKLAŞTIRILDILAR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"5 Nisan 2025 günü Çorlu ilçemizde motosikletli bir sürücüye yönelik meydana gelen olayda polise yakışmayan tutum ve davranışta bulunan 2 polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır. Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğünden müfettiş talep edilmiş, ayrıca polisler hakkında idari ve adli süreç başlatılmıştır."

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis Tekirdağ Çorlu
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