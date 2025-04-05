Sosyal medyada görüntüler gündem oldu! Tekirdağ Valiliği açıkladı: Polisler görevden uzaklaştırıldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosikletli bir vatandaşla polisler arasında yaşanan ve vatandaş kamerasına yansıyan şiddet görüntüleriyle Tekirdağ Valiliği tarafından bir açıklama yapıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"5 Nisan 2025 günü Çorlu ilçemizde motosikletli bir sürücüye yönelik meydana gelen olayda polise yakışmayan tutum ve davranışta bulunan 2 polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır. Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğünden müfettiş talep edilmiş, ayrıca polisler hakkında idari ve adli süreç başlatılmıştır."
Kaynak: İHA
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