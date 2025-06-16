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Sosyal medyada kendisini kadın gibi tanıtan arkadaşıyla konuştu! Kandırıldığı anlayınca sırtından bıçaklayarak öldürdü

İstanbul'da Küçükçekmece'de 16 yaşındaki B.B. sosyal medyadan açtığı sahte hesapla, arkadaşı F. C. (17) ile kendisini kadın gibi tanıtarak konuştu. Bir süre sonra kandırıldığı anlayan F. C., sabah saatlerinde gittiği restoranın önünde B. B. ile karşılaştı. İki arkadaş arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arkadaşını sırtından bıçaklayarak öldürdüren F.C. daha sonra kayıplara karıştı.

Sosyal medyada kendisini kadın gibi tanıtan arkadaşıyla konuştu! Kandırıldığı anlayınca sırtından bıçaklayarak öldürdü

Olay, saat 09.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Halkalı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki Botan B., sosyal medyadan açtığı sahte hesapla arkadaşı F.C.'yi (17) kandırdı. Sosyal medya hesabında kadın fotoğrafları bulunan Botan B. sabah saatlerinde bir restoranın önünde F. C. ile karşılaştı. Olayı öğrenen F.C. çorba almak için gittiği restorandan çıkan B. B. ile tartışmaya başladı. İki arkadaş arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. F.C. arkadaşı B.B.'yi defalarca sırtından bıçakladı.

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SALDIRGAN KAYIPLARA KARIŞTI

Kavgayı gören çevredekiler iki arkadaşı ayırmaya çalıştı. Bu sırada arkadaşına bıçakla saldıran F.C. olay yerinden kaçtı. Kavgayı görenler ise polis ekiplerine ihbarda bulundu. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan B. B., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri, kaçan şüpheli F. C.'yi kısa sürede yakaladı. Yaşanan kavga anı ile B.B.'nin bıçaklandığı ve şüpheli F. C.'nin kaçtığı anlar çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde F. C.'nin Botan B.'yi defalarca sırtından bıçakladığı anlar görülüyor. Bu sırada bisikletinden inen B. B. ayakta durmaya çalışsa da bir süre sonra yere yığılıyor.

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'ÇOCUK YERDE YATIYORDU'

Kavgaya müdahale eden Volkan D., "Buradan baktığımda çocuk sırtından vurulmuş bir şekilde yerde yatıyordu. Çocuk da buranın esnaflarından biri yabancı değil. Aralarındaki husumet küfür etti diye başladı. Çocuk bisikletle çorba almaya gelmişti. Vurulduktan sonra ambulans geldi müdahale etti, hastaneye kaldırdılar. Hastanede ölmüş. Vurduktan sonra kaçan çocuğu da yakalamışlar" diye konuştu. Kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet sosyal medya Küçükçekmece
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