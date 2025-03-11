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Sosyal medyada paylaşılan drift pahalıya patladı! 96 bin 756 lira ceza!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
11.03.2025 16:10
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Isparta'da sosyal medyada drift yaptığı görüntüleri paylaşılan iki araç sürücüsüne toplam 96 bin 756 TL idari para cezası uygulandı.

Sosyal medyada paylaşılan drift pahalıya patladı! 96 bin 756 lira ceza!

Isparta'da 7 Mart 2025 tarihinde iki araç sürücüsünün drift attığı görüntülerin sosyal medya ve haber sitelerinde paylaşılmasının ardından, emniyet ekipleri harekete geçti.

DRİFT PAHALIYA PATLADI

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Yapılan detaylı çalışmalar sonucunda sürücülerin kimlikleri ve araç plakaları tespit edildi.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında her iki sürücüye toplam 96 bin 756 TL idari para cezası uygulanırken, trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik denetimlerin devam edeceği bildirildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Drift
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