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Sosyal medyada paylaştığı video tepki çekti! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu: Gözaltı talimatı verildi

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İstanbul'da metroda başörtülü bir kadına yönelik "İmha edilsinler" sözleriyle tepki çeken şahıs hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Kimliği tespit edilen kadın hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan konuyla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de açıklama geldi.

Bir kadının, metroda karşılaştığı başörtülü kadına yönelik kullandığı "Her tarafından cahillik akıyor. Mümkünse bütün kapalılar kapatılsın, imha edilsin" sözleri sosyal medyada tepki topladı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı.

Sosyal medyada paylaştığı video tepki çekti! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu: Gözaltı talimatı verildi 1

SORUŞTURMA BAŞLATILDI, GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Görüntülerdeki hakaret içerikli paylaşımı yapan kadının isminin H.Ö. olduğu tespit edildi. Şahıs hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı. H.Ö. hakkında gözaltı kararı verildi.

Sosyal medyada paylaştığı video tepki çekti! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu: Gözaltı talimatı verildi 2

Başsavcılıktan yapılan açıklamada "Toplumun huzurunu, kamu düzenini ve vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini hedef alan, ayrımcılığı ve nefreti teşvik eden eylem ve söylemlere ilişkin iddiaları titizlikle değerlendirmekte; ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adli işlemleri kararlılıkla yürütmektedir" denildi.

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Ayrıca, sosyal medyada tepki çeken olayla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Gürlek şu ifadeleri kullandı:

"Toplumumuzun birlik ve beraberliğini, din ve inanç kardeşliğini hedef alan; ayrımcılığı, nefreti ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü söylem ve eylemle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Kamu düzenini ve vatandaşlarımızın temel haklarını korumak adına, nefret suçlarına karşı hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde gerekli adımlar atılmaya devam edecektir."

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı İstanbul istanbul cumhuriyet başsavcılığı
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