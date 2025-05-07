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Sosyal medyada sokak röportajlarıyla tanınıyor! Arif Kocabıyık gözaltına alındı: Nedeni belli oldu

Sosyal medyada İlave TV kanalında sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğünün açıklamasıyla Kocabıyık'ın gözaltına alınma nedeni belli oldu.

Sosyal medyada sokak röportajlarıyla tanınıyor! Arif Kocabıyık gözaltına alındı: Nedeni belli oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü , sosyal medyada sokak röportajları ile tanınan Arif Kocabıyık’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığını açıkladı.

EGM: "CUMHURBAŞKANIMIZA YÖNELİK HAKARET İÇERİKLİ İFADELER NEDENİYLE"

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Instagram sosyal medya platformunda ilavetv.07 rumuzlu hesap yöneticisi Arif Kocabıyık, bir röportaj sırasında Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak kullandığı hakaret içerikli ifadeler nedeniyle Antalya İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gözaltına alınmış, şahıs hakkında hukuki işlem başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya emniyet genel müdürlüğü
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