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Sosyal medyada tanıştığı kişilerin tuzağına düştü: 300 bin liralık kredi çektirip gasp ettiler

Samsun’da sosyal medya uygulaması üzerinden tanıştığı kişiyle buluşmaya giden 39 yaşındaki bir kişi çıplak görüntüsünün çekildiği ve zorla telefonundaki bankacılık uygulaması üzerinden 300 bin TL kredi çektirilerek paranın şüphelilerin hesabına aktarıldığı iddia edildi. Yağma ve şantaj olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sosyal medyada tanıştığı kişilerin tuzağına düştü: 300 bin liralık kredi çektirip gasp ettiler

Olay, 22 Ekim 2026 tarihinde İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. (39), Hornet isimli sosyal medya uygulaması üzerinden tanıştığı kişiyle buluşmak üzere belirtilen adrese gitti. İddiaya göre, buluşma sırasında tanıştığı kişinin yanına giden M.K. ‘nin burada çıplak görüntüsü çekildi. Şüphelilerin, bu görüntüleri kullanarak baskı ve şantaj yapıp M.K.’nin, telefonundaki banka uygulaması üzerinden zorla 300 bin TL kredi çektirdikleri ve parayı kendi hesaplarına aktardıkları ileri sürüldü.

Olayın ardından çalışma başlatan Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen E.Y.(21), M.Ö.K.(22), A.A.(25) ve A.Ç.’yi (23) yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen 4 şüpheliden E.Y., M.Ö.K. ve A.A. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Olay yerine sonradan geldiği ileri sürülen A.Ç. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sosyal medyada tanıştığı kişilerin tuzağına düştü: 300 bin liralık kredi çektirip gasp ettiler 1

Sosyal medyada tanıştığı kişilerin tuzağına düştü: 300 bin liralık kredi çektirip gasp ettiler 2

Sosyal medyada tanıştığı kişilerin tuzağına düştü: 300 bin liralık kredi çektirip gasp ettiler 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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