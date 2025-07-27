Sosyal medyadaki görüntü gündem olmuştu! Diyanet harekete geçti... 270 bin dolarlık rüşvet iddiasının ardından soruşturma başlatıldı

Sosyal medyada yayılan bir görüntü hızla gündem oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı personeline ait olduğu iddia edilen görüntüde, şahsın para saydığı görüldü.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

270 bin dolarlık 'Rüşvet' iddiasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı harekete geçti ve konuya ilişkin bir soruşturma başlattı.

"DERHAL SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR"

Başkanlıktan, konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarında bir görevlimize ait olduğu iddia edilen video görüntüsü ile ilgili olarak Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Görevlendirilen müfettişler tarafından konu titizlikle incelenmektedir." ifadesi kullanıldı.