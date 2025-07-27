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Sosyal medyadaki görüntü gündem olmuştu! Diyanet harekete geçti... 270 bin dolarlık rüşvet iddiasının ardından soruşturma başlatıldı

Sosyal medyada, Diyanet İşleri Başkanlığı personeline ait olduğu öne sürülen video görüntüleriyle ilgili harekete geçildi. Görüntülerdeki personelin 'rüşvet' aldığı iddia edilirken; konuya ilişkin yapılan açıklamada soruşturma başlatıldığı ve müfettiş görevlendirildiği belirtildi.

Sosyal medyadaki görüntü gündem olmuştu! Diyanet harekete geçti... 270 bin dolarlık rüşvet iddiasının ardından soruşturma başlatıldı
Melih Kadir Yılmaz

Sosyal medyada yayılan bir görüntü hızla gündem oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı personeline ait olduğu iddia edilen görüntüde, şahsın para saydığı görüldü.

Sosyal medyadaki görüntü gündem olmuştu! Diyanet harekete geçti... 270 bin dolarlık rüşvet iddiasının ardından soruşturma başlatıldı 1

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

270 bin dolarlık 'Rüşvet' iddiasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı harekete geçti ve konuya ilişkin bir soruşturma başlattı.

Sosyal medyadaki görüntü gündem olmuştu! Diyanet harekete geçti... 270 bin dolarlık rüşvet iddiasının ardından soruşturma başlatıldı 2

"DERHAL SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR"

Başkanlıktan, konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarında bir görevlimize ait olduğu iddia edilen video görüntüsü ile ilgili olarak Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Görevlendirilen müfettişler tarafından konu titizlikle incelenmektedir." ifadesi kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Diyanet İşleri Başkanlığı soruşturma
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