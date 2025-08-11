HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Sosyal medyadan aldığı 'cilt beyazlatıcı' krem az daha öldürüyordu! 4 gün yoğun bakımda kaldı: "Yüzü kezzap dökülmüş gibiydi"

Van’da yaşayan 21 yaşındaki D.K., sosyal medyada gördüğü ve cilt beyazlatıcı özelliği olduğu iddia edilen bir kremi kullandıktan sonra ciddi şekilde yaralandı. Yüzünde şiddetli yanma, kızarıklık ve şişlik oluşan D.K., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne kaldırılarak 4 gün yoğun bakımda tedavi altına alındı. Dermatoloji servisine alınan genç kadının vücudunda kalıcı leke ve yaralar oluştu.

Sosyal medyadan aldığı 'cilt beyazlatıcı' krem az daha öldürüyordu! 4 gün yoğun bakımda kaldı: "Yüzü kezzap dökülmüş gibiydi"

Olay, 15 gün önce İpekyolu ilçesinde meydana geldi. D.K., sosyal medyada 'cildi beyazlatıyor' ve 'sivilce izlerini yok ediyor' iddiasıyla tanıtılan bir kremi internet üzerinden sipariş verdi.

Sosyal medyadan aldığı cilt beyazlatıcı krem az daha öldürüyordu! 4 gün yoğun bakımda kaldı: "Yüzü kezzap dökülmüş gibiydi" 1

YÜZÜNDE ŞİŞLİK, YANMA VE KIZARIKLIK SONRASI YOĞUN BAKIMA ALINDI

Ürün eline ulaştıktan sonra yüzüne ve vücudunun çeşitli yerlerine uygulayan D.K., kısa süre sonra yüzünde şişlik, yanma ve kızarıklık hissetti. Ailesi tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne kaldırılan D.K., yoğun bakıma alındı.

Sosyal medyadan aldığı cilt beyazlatıcı krem az daha öldürüyordu! 4 gün yoğun bakımda kaldı: "Yüzü kezzap dökülmüş gibiydi" 2

Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından D.K, dermatoloji servisine alındı.

Sosyal medyadan aldığı cilt beyazlatıcı krem az daha öldürüyordu! 4 gün yoğun bakımda kaldı: "Yüzü kezzap dökülmüş gibiydi" 3

Kremin etkisiyle vücudunda ve kollarında yaralar oluşup leke izleri kalan D.K.'yi ölümden kurtaran Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Uce Özkol, doktorların tavsiyesi dışında krem ya da diğer ürünlerin kullanılmaması uyarısında bulundu.

Sosyal medyadan aldığı cilt beyazlatıcı krem az daha öldürüyordu! 4 gün yoğun bakımda kaldı: "Yüzü kezzap dökülmüş gibiydi" 4

"BİR KREMİN İNSANI NASIL YOĞUN BAKIMLIK ETTİĞİNE BİZZAT ŞAHİT OLDUM"

Hastanın 15 gün önce hastanenin acil servisine ciddi yanma hissiyle başvurduğunu anlatan Prof. Dr. Özkol, D.K.’nin internet üzerinden aldığı kremi kullandığını belirterek, “Hastanın durumunun ciddileşmesi üzerine 4 gün boyunca yoğun bakımda tuttuk. Ciddi ilaçlar verdik. Tek toz kortizonlar, yüksek doz baskılayıcı ilaçlar verdik. Gerçekten durumu çok kötüydü. Bir kremin insanı nasıl yoğun bakımlık ettiğine bizzat şahit oldum. Buradan halkımıza şunu söylemek istiyorum. Lütfen internetten cilt beyazlatıcı, renk açıcı gibi kremlere lütfen itimat etmeyin. Yoksa günlerce yoğun bakımda kalacak şekilde ciddi yanıklarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle belirtmek istediğim mutlaka dermatoloğunuza başvurun. Deri ile ilgili problemlerinizi doktorunuzla giderin. Yoksa hakikaten hayati tehlike oluşturacak problemlerle karşı karşıya kalabilirsiniz" dedi.

Sosyal medyadan aldığı cilt beyazlatıcı krem az daha öldürüyordu! 4 gün yoğun bakımda kaldı: "Yüzü kezzap dökülmüş gibiydi" 5

"BİR LEKE UĞRUNA HAYATINIZI KAYBETMEYİN"

Prof. Dr. Özkol, "Lekeden kurtulayım derken daha ciddi lekelerle karşılaşılıyor. Hastanın özellikle boyun ve kollarındaki yaralarından kaynaklı iz kalabilir. Şu an nemlendirici ve koruyucu kremlerle tedavi uyguluyoruz. Tüm halkımız bilsin ki; özellikle yurt dışından getirilen kremleri lütfen yüzünüze sürmeyin. İçeriğine baktık; yoğun miktarda kojik asit içeriyor. Bu kojik asit de yüz yakıcı, kezzap gibi bir ürün. Lütfen menşei belli olmayan kremleri kullanmayın ve yüzünüze sürmeyin. Hasta ilk geldiğinde nefes darlığı, yoğun halsizlik, konuşama zorluğu vardı. Yüzü kezzap dökülmüş gibiydi. Ciddi anlamda hayati tehlikeye sokacak kadar kötüydü. Şu an durumu iyi, 15 gündür takip ediyoruz. Özellikle bu durumun kamuoyu tarafından bilinmesini istedik. Lütfen dikkat edelim. Bir leke uğruna hayatınızı kaybetmeyin" diye konuştu.

Sosyal medyadan aldığı cilt beyazlatıcı krem az daha öldürüyordu! 4 gün yoğun bakımda kaldı: "Yüzü kezzap dökülmüş gibiydi" 6

Sosyal medyadan aldığı cilt beyazlatıcı krem az daha öldürüyordu! 4 gün yoğun bakımda kaldı: "Yüzü kezzap dökülmüş gibiydi" 7

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mevsimlik soğan işçilerin zorlu mesaisi dronla görüntülendiMevsimlik soğan işçilerin zorlu mesaisi dronla görüntülendi
Balıkesir depreminde yaralananlara ziyaret...Balıkesir depreminde yaralananlara ziyaret...

Anahtar Kelimeler:
Van Dermatoloji yanık kezzap cilt lekeleri krem yara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'deki depremde ölen vatandaş ünlü ismin amcası çıktı!

Balıkesir'deki depremde ölen vatandaş ünlü ismin amcası çıktı!

Depreme yemek masasında yakalandılar! Öncesinde bildirim geldi

Depreme yemek masasında yakalandılar! Öncesinde bildirim geldi

Balıkesir depreminin ardından 'dikkat' diyerek o ili uyardı!

Balıkesir depreminin ardından 'dikkat' diyerek o ili uyardı!

Mourinho'nun artık sabrı taştı! Yönetime rest... Ortalık karıştı

Mourinho'nun artık sabrı taştı! Yönetime rest... Ortalık karıştı

Balıkesir'den kabus gibi fotoğraflar! Gün ağarınca ortaya çıktı

Balıkesir'den kabus gibi fotoğraflar! Gün ağarınca ortaya çıktı

AFAD duyurdu! Ankara güne depremle uyandı

AFAD duyurdu! Ankara güne depremle uyandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.