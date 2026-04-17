Sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şahıs tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde sosyal medya paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen şahıs tutuklandı.

Alanya'da yaşayan C.K.'nin (47) sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri, şüpheliyi ikametinde gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.K., sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı Alanya Sulh Ceza Hâkimliğince ‘Cumhurbaşkanına hakaret' ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Belçika'da savunma ihalesi skandalında soruşturma başlatıldıBelçika'da savunma ihalesi skandalında soruşturma başlatıldı
Hac vizesi olmadan Harem bölgesine girene 1,2 milyon TL para cezasıHac vizesi olmadan Harem bölgesine girene 1,2 milyon TL para cezası

En Çok Okunan Haberler
Okul saldırısının katiline ait yeni görüntüler: Polis kıyafeti, silahlar...

Okul saldırısının katiline ait yeni görüntüler: Polis kıyafeti, silahlar...

Baba Mersinli'nin geçmişinde dikkat çeken detay

Baba Mersinli'nin geçmişinde dikkat çeken detay

Zirvede derin kayıp! Fenerbahçe son saniyelerde Rizespor'a takıldı

Zirvede derin kayıp! Fenerbahçe son saniyelerde Rizespor'a takıldı

Popstar Rıza Tamer'in ölümü şüpheli bulundu! Savcılık devreye girdi

Popstar Rıza Tamer'in ölümü şüpheli bulundu! Savcılık devreye girdi

ÖTV’siz araç bekleyenler dikkat!

ÖTV’siz araç bekleyenler dikkat!

Yılların hizmeti son buluyor! Ücretli olacak

Yılların hizmeti son buluyor! Ücretli olacak

