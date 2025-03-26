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  4. Sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti! Gözaltına alındı

Sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti! Gözaltına alındı

26.03.2025 22:37
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İstanbul'da sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanına hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan kadın gözaltına alındı. Emniyette işlemleri biten şüpheli kadın, Adli Tıp Şube Müdürlüğüne sevk edildi. Burada yapılan tetkiklerin ardından kadının üç hafta gözlem altında tutulmasına karar verilmesinin ardından şüpheli Banu Ö., Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

Sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti! Gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu'na yolsuzluk ve terör soruşturma çerçevesinde Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanına yönelik hakaretlerde bulunan Banu Ö. isimli (40) kadın, Beykoz’daki evinde gözaltına alındı.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Emniyette işlemleri biten şüpheli kadın, Adli Tıp Şube Müdürlüğüne sevk edildi. Burada yapılan tetkiklerin ardından kadının üç hafta gözlem altında tutulmasına karar verilmesinin ardından şüpheli Banu Ö., Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Recep Tayyip Erdoğan
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