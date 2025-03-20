Sosyal medyasında bile paylaşmış! Akrobatik hareketlerle trafiği tehlikeye atan motosikletli yakalandı

Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde gece saatlerinde, ara sokakta süratle ilerleyen motosikletin sürücü Y.E.A. ön tekerini kaldırarak trafiği tehlikeye attı. O anlar çevredekilerin cep telefonuyla görüntülendi.

SOSYAL MEDYA HESABINDA PAYLAŞTI

Y.E.A. 4 gün sonra yine Mimarsinan Mahallesi'ndeki alt geçitte, yoğun araç trafiğinde motosikletinin ön tekerini kaldırarak hızla ilerledi. Y.E.A. trafiği tehlikeliye soktuğu anları, kask kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medya hesabında paylaştı.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri motosiklet sürücüsünü yakaladı. Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği tarafından gözaltına alınan motosiklet sürücüsüne 22 bin 687 lira cezai işlem uygulanırken, ehliyetine de el konuldu.

(DHA)