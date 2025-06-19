Söylentileri vardı! Bir hacker, Tesla'nın üzerinde çalıştığı yeni Model Y versiyonunu ortaya çıkardı

Tesla’nın Model Y için tamamen yeni olacak 6 koltuklu bir versiyon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

YAZILIMIN İÇİNDEN 6 KOLTUKLU MODEL Y ÇIKTI

Söz konusu bilgileri, genellikle Tesla’nın yazılım güncellemelerindeki kodları inceleyerek yaklaşan özellikleri ortaya çıkaran bir hacker olan "Green" keşfetti. Konuyla ilgili paylaşım yapan Green, uzun süredir söylentilere konu olan 6 koltuklu Model Y'nin firmware'da ortaya çıktığını söyledi.

SÖYLENTİLERİ VARDI AMA...

Geçmişte 6 koltuklu Model Y hakkında çeşitli söylentiler olmuştu. Ancak bunlar neredeyse tamamen Çin'e özgüydü ve üretime hiç geçmeyen, muhtemelen daha uzun aks mesafesine sahip bir Model Y versiyonuna atıfta bulunuyordu.

ÇİN İLE SINIRLI KALMAYABİLİR

Ancak Green hiç öyle demiyor. Green, bulgularının bu yeni versiyonun yalnızca Çin pazarıyla sınırlı olmayabileceğine işaret ettiğini belirtiyor.

Hacker'ın söyledikleri doğru mu bilinmez, ayrıca 6 koltuklu bir Model Y’nin tam olarak nasıl görüneceği de net değil. Ancak bu yeni versiyonun gelmesi durumunda, Model X’e benzer şekilde 2+2+2 koltuk düzenine sahip olma ihtimali var.

Tesla halihazırda Model X için 6 koltuklu bir konfigürasyon sunuyor. Fakat bu seçenek bugüne kadar diğer modeller için hiç sunulmadı.