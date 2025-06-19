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Söylentileri vardı! Bir hacker, Tesla'nın üzerinde çalıştığı yeni Model Y versiyonunu ortaya çıkardı

Bir hacker, Elon Musk'ın CEO koltuğunda yer aldığı elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın yeni bir yazılım güncellemesiyle geçmişte hakkında çeşitli söylentiler olan 6 koltuklu bir Model Y üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı. Üstelik iddiaya göre bu yeni versiyon yalnızca Çin pazarına değil, başka pazarlara da sunulabilir.

Söylentileri vardı! Bir hacker, Tesla'nın üzerinde çalıştığı yeni Model Y versiyonunu ortaya çıkardı
Enes Çırtlık

Tesla’nın Model Y için tamamen yeni olacak 6 koltuklu bir versiyon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

YAZILIMIN İÇİNDEN 6 KOLTUKLU MODEL Y ÇIKTI

Söz konusu bilgileri, genellikle Tesla’nın yazılım güncellemelerindeki kodları inceleyerek yaklaşan özellikleri ortaya çıkaran bir hacker olan "Green" keşfetti. Konuyla ilgili paylaşım yapan Green, uzun süredir söylentilere konu olan 6 koltuklu Model Y'nin firmware'da ortaya çıktığını söyledi.

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SÖYLENTİLERİ VARDI AMA...

Geçmişte 6 koltuklu Model Y hakkında çeşitli söylentiler olmuştu. Ancak bunlar neredeyse tamamen Çin'e özgüydü ve üretime hiç geçmeyen, muhtemelen daha uzun aks mesafesine sahip bir Model Y versiyonuna atıfta bulunuyordu.

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ÇİN İLE SINIRLI KALMAYABİLİR

Ancak Green hiç öyle demiyor. Green, bulgularının bu yeni versiyonun yalnızca Çin pazarıyla sınırlı olmayabileceğine işaret ettiğini belirtiyor.

Hacker'ın söyledikleri doğru mu bilinmez, ayrıca 6 koltuklu bir Model Y’nin tam olarak nasıl görüneceği de net değil. Ancak bu yeni versiyonun gelmesi durumunda, Model X’e benzer şekilde 2+2+2 koltuk düzenine sahip olma ihtimali var.

Tesla halihazırda Model X için 6 koltuklu bir konfigürasyon sunuyor. Fakat bu seçenek bugüne kadar diğer modeller için hiç sunulmadı.

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