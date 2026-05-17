Sözcü Çelik’ten Tekirdağ’da şehit olan polisler için başsağlığı mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Tekirdağ'da şehit olan iki polis memuruyla iligli başsağlığı mesajı paylaştı. Çelik, ailelerine, yakınlarına,, emniyet teşkilatına başsağlığı mesajlarını iletti.

Sözcü Çelik yayımladığı başsağlığı mesajında, "Çok üzgünüz. Milletimizin başı sağolsun. Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli kahraman polis memurlarımız Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç milletimizin huzuruna ve güvenliğine kastedenleri engellemeye çalışırken çıkan çatışmada şehit oldular. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Değerli ailelerine, yakınlarına ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır