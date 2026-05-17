Yangında sürünerek kaçmaya çalışan kadının durumu ağır

Eskişehir'de bir dairenin yatak odasında çıkan yangında sürünerek kaçmaya çalışan ve dumandan zehirlenmesi sonucu durumunun ağır olduğu öğrenilen kadının hastanede tedavisi sürüyor.

Olay, Gökmeydan Mahallesi Metris Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı bir apartmanın son katındaki dairenin yatak odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

ESKİŞEHİR'DE KORKUTAN YANGIN

Çevredeki vatandaşların dumanı fark ederek durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin içeriden ve dışarıdan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın sonrası daireye giren ekipler, kapının hemen arkasında 42 yaşındaki Saniye A.'yı hareketsiz buldu. Odada mahsur kalan ve yoğun dumandan etkilenen kadının yatak odasından daire kapısına kadar sürünerek ulaştığı ancak burada bilincini kaybettiği belirlendi.

SÜRÜNEREK KURTULMAYA ÇALIŞAN KADININ DURUMU AĞIR

Ekipler tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Saniye A., bilinci kapalı halde Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren kadının hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yangın itfaiyenin yoğun çalışması sonucu tamamen söndürülürken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

