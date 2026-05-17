Bursa’da bıçaklı kavgada 1 genç yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir genç yaralandı. Hastanede yapılan tetkiklerde bıçağın atardamara ulaşmasına 1 milim kaldığı öğrenildi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Hasan H. (23) ile Kuteybe M. (24) arasında yaklaşık 3 ay önce halı saha maçında yaşanan faul tartışması nedeniyle husumet oluştu.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ 1 KİŞİ YARALANDI

Bugün cadde üzerinde karşılaşan iki genç arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan H., elindeki bıçakla Kuteybe M.’yi ensesinden yaralayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan kontrollerde, bıçağın atardamara isabet etmesine 1 milim kaldığı öğrenildi.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

