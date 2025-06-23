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Sözcü TV'ye veda eden Fatih Portakal ile ilgili kulisleri sallayan iddia: 'NOW'a dönebilir'

Geçtiğimiz hafta Sözcü TV'de son yayını yapan ve izleyicilerine veda eden haber spikeri Fatih Portakal'ın emekli olacağı konuşuluyordu. Portakal'ın gelecek sezon da haber sunmaya devam edeceği ve eski kanalı NOW'a döneceği iddia edildi. İşte detaylar...

Sözcü TV'ye veda eden Fatih Portakal ile ilgili kulisleri sallayan iddia: 'NOW'a dönebilir'
Cansu Akalp

Yaklaşık iki senedir SZC TV'de ana haber bültenini sunan Fatih Portakal, 13 Haziran'da Sözcü TV'den ayrıldı. Fatih Portakal canlı yayında SZC TV'ye şu sözlerle veda etti:

'YİNE EMEKLİLİĞE GEÇTİM' DEMİŞTİ!

'Yine noktayı koyma zamanı. İyi başladım iyi bitirdim. Sözcü TV'ye son ana haberi yapıp yine emekliliğe geçtim. Güzel geçen bir 2,5 yıldı. Mesleğe nokta mı yoksa virgül mü zaman gösterecek. Ama şu anda kendime zaman ayırmam gerektiğini çok iyi biliyorum. Anın değerini vermem gerekiyor. Bekle beni yeni yaşam.'

Emekli olduğu bir daha haber sunmayacağı iddia edilmişti ancak yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Medyaradar’dan 'Ekran Kedisi' Fatih Portakal ile ilgili şu kulis bilgilerini paylaştı:

NOW'A DÖNME İHTİMALİ OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR!

"Hatırlarsanız Fatih Portakal, yaklaşık 10 gün önce Sözcü TV Ana Haber Bülteni’ni son kez sunarak ekranlara veda etmişti. Ayrılığını 'Yine emekliliğe geçtim' sözleriyle duyuran Portakal’ın vedasını Sözcü TV sosyal medyada 'Bay bay Portakal' ifadeleriyle paylaşıldı.

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Ancak Ege’nin mavi sularında teknesinde Benjaminlerini ezerken “Bu emekli maaşıyla geçinemem” dediği ve yakın çalışma arkadaşlarına “Hazırlıklı olun, sezona bomba gibi döneceğiz” dediği konuşuluyor. Bu duyumu alan arkadaşları şaşkınlıkla “Sen emekli olmamış mıydın?” diye sormuşlar; o ise “Geçinemem arkadaşlar” demiş… Şaka bir yana, Portakal’ın eski kanalı FOX’a (yeni adıyla NOW) dönme ihtimali olduğu iddia ediliyor. Selçuk Tepeli krizi sonrası kanal yöneticilerinin Portakal’ın dönüş yolunu açtığı konuşuluyor.

Bekleyip göreceğiz…"

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fatih portakal sözcü tv
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