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Sözde sosyal medya fenomeni Ersan Diamond'ın kullanılmış çorap satışına Bakanlıktan sert tepki! "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama..."

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Sözde sosyal medya fenomeni Ersan Diamond'ın bir futbol maçında giydiği çorapları satışa çıkaracağını ve elde edeceği geliri devlet koruması altındaki çocuklara bağışlayacağını açıklaması gündem oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, söz konusu paylaşıma sert tepki göstererek suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Bakanlık, paylaşımın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama suçu kapsamında değerlendirilmesini talep etti.

Sosyal medya fenomeni Ersan Diamond'ın çoraplarını satışa çıkararak elde edeceği geliri devlet koruması altındaki çocuklara bağışlayacağını duyurması tartışma yarattı. Konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından dikkat çeken bir açıklama geldi.

Bakanlık, 5 Kasım 2026 tarihli basın açıklamasında, devlet koruması altındaki çocukların bu şekilde bir satış faaliyetiyle ilişkilendirilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Sözde sosyal medya fenomeni Ersan Diamond ın kullanılmış çorap satışına Bakanlıktan sert tepki! "Türkiye Cumhuriyeti Devleti ni alenen aşağılama..." 1

BAKANLIKTAN ERSAN DIAMOND'A SERT TEPKİ!

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Devlet koruması altındaki çocuklarımızın kullanılmış çorapların satışından elde edilecek gelirle ilişkilendirilmesi ve bu sürecin Bakanlığımızın resmî sosyal medya hesaplarının etiketlenmesi yoluyla bir gösteri şeklinde sunulması hiçbir surette kabul edilemez."

Sözde sosyal medya fenomeni Ersan Diamond ın kullanılmış çorap satışına Bakanlıktan sert tepki! "Türkiye Cumhuriyeti Devleti ni alenen aşağılama..." 2

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU!

Açıklamada, söz konusu sosyal medya paylaşımı nedeniyle hukuki süreç başlatıldığı da duyuruldu.

"Sosyal medya fenomeni E.D.’nin, bir futbol müsabakasında giydiği çorapları satışa çıkaracağını ve buradan elde edeceği gelirleri devlet koruması altındaki çocuklara bağışlayacağını açıklaması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Devlet koruması altındaki çocuklarımızın kullanılmış çorapların satışından elde edilecek gelirle ilişkilendirilmesi ve bu sürecin Bakanlığımızın resmî sosyal medya hesaplarının etiketlenmesi yoluyla bir gösteri şeklinde sunulması hiçbir suretle kabul edilemez.

Bakanlığımızca, söz konusu sosyal medya paylaşımının 5237 sayılı Kanun’un 301/1. maddesinde düzenlenen “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni alenen aşağılama” suçu kapsamında değerlendirilmesi talebiyle suç duyurusunda bulunulmuş; ayrıca içeriğin çıkarılması ve engellenmesi talep edilmiştir.

Ayrıca söz konusu kişinin paylaştığı dekontta alıcı olarak belirtilen vakıf, Bakanlığımız bünyesinde yer alan bir kuruluş olmayıp ayrı bir tüzel kişiliğe sahip sivil toplum kuruluşudur. Bu vakfa yapılan bir bağışın, Bakanlığımıza veya Bakanlığımızın bakım ve koruması altındaki çocuklara yapılmış bir bağış olarak sunulması kamuoyunda yanlış bir algı oluşturmaktadır.

Bakanlığımız, çocuklarımızı kişisel imaj ve algı çalışmalarına alet eden, devletimizin bakım ve koruma hizmetlerini itibarsızlaştırmaya yönelik her türlü girişime karşı gerekli hukuki ve idari tedbirleri kararlılıkla almayı sürdürecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Sözde sosyal medya fenomeni Ersan Diamond ın kullanılmış çorap satışına Bakanlıktan sert tepki! "Türkiye Cumhuriyeti Devleti ni alenen aşağılama..." 3

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya fenomen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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