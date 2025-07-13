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Spor kompleksinde sandalyenin üzerinde zıplayarak kırdılar! Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 4 kişi, spor kompleksinin kafeteryasındaki sandalyeleri, üzerinde zıplayarak kırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, kaçan kişiler daha sonra geri dönüp özür dileyerek zararı karşılayacaklarını söyledi.

Spor kompleksinde sandalyenin üzerinde zıplayarak kırdılar! Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, dün sabah saatlerinde Akyazı ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi’nde meydana geldi. Sabah saatlerinde spor kompleksine gelen 4 kişi, kafeteryada bulunan sandalyelerin üzerine çıkıp zıplamaya başladı.

Spor kompleksinde sandalyenin üzerinde zıplayarak kırdılar! Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı 1

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI!

Bu sırada birkaç sandalye kırıldı. Olayın ardından 4 şüpheli uzaklaştı. Yaşananlar kompleksin güvenlik kamerasına yansıdı.

Spor kompleksinde sandalyenin üzerinde zıplayarak kırdılar! Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı 2

Durumu fark eden güvenlik görevlileri, polise haber verdi. Görüntülerin incelendiği sırada, bu kişiler tekrar spor kompleksine gelerek yetkililerle görüştü.

Spor kompleksinde sandalyenin üzerinde zıplayarak kırdılar! Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı 3

Yaptıklarından dolayı üzgün olduklarını belirtip özür dileyen 4 kişinin, kırdıkları sandalyelerin bedelini ödeyeceklerini söyledikleri öğrenildi.

Olaya ilişkin spor kompleksi yetkililerinin herhangi bir şikayette bulunmadığı bildirildi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
spor Sakarya
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